أكاديمية محمد السادس تحقق لقب البطولة الوطنية لأقل من 15 سنة للمرة الثانية على التوالي ﻿

فاز فريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، بلقب البطولة الوطنية لأقل من 15 سنة للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي.

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فاز فريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، بلقب البطولة الوطنية لأقل من 15 سنة للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي.

وكان فريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، قد توج الموسم الماضي، بلقب البطولة الاحترافية، بعد فوزه على فريق أولمبيك آسفي بثلاثة أهداف لواحد، سجل الأهداف كل من معاد أحندوز ، ومحمد بونقيط والمهدي موهوب، فيما وقع هدف «الفريق المسفيوي» هداية الله اللويزي.

ويذكر أن المباراة بين أكاديمية محمد السادس و الجيش الملكي، كانت قد أقيمت على أرضية ملعب 18 نونبر بمدينة الخميسات.