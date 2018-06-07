الرجاء الرياضي يراقب نجم الرشاد البرنوصي ﻿

كشفت مصادر ودادية، لـ''شوف سبور''، أن اللجنة التقنية لفريق الرجاء الرياضي، تراقب لاعب فريق الرشاد البرنوصي يوسف البراقي، من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الجارية.

شوف سبور

كشفت مصادر ودادية، لـ''شوف سبور''، أن اللجنة التقنية لفريق الرجاء الرياضي، تراقب لاعب فريق الرشاد البرنوصي يوسف البراقي، من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت ذات المصادر، أن اللاعب الودادي سابقا، يوجد ضمن اهتمامات عدة فرق مغربية و أوروبية، كان قد تدرج في كل الفئات العمرية للفريق الأحمر، حيث سبق أن توج رفقته بلقب بطل عصبة الدار البيضاء فئة الفتيان، قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى الرشاد البرنوصي وقدم مستويات رائعة.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي، يرغب في التعاقد مع كل من بديع أووك نجم حسنية أكادير، وسعد لكرو، الظهير الأيسر لفريق الدفاع الحسني الجديدي.