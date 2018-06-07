إصابة محمد صلاح في امتحان طلاب السنة أولى بكلية الحقوق ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لورقة امتحان طلاب السنة الأولى من كلية الحقوق بجامعة دمشق السورية، بها سؤال عن إصابة لاعب كرة القدم محمد صلاح.

'' شوف سبور''

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لورقة امتحان طلاب السنة الأولى من كلية الحقوق بجامعة دمشق السورية، بها سؤال عن إصابة لاعب كرة القدم محمد صلاح.

وكان السؤال عبارة عن تقديم الحجج القانونية التي جنبت سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد من المساءلة القانونية، رغم أنه تسبب بإصابة بالغة في كتف صلاح خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي جمعت بين ناديي ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.

واستغرب مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين لسبب إدراج اسم لاعب كرة القدم المصري في امتحان جامعي، معبرين أن هناك العديد من الأمثلة التي يمكن الاشتغال عليها.

وأعلن كوبر مدرب المنتخب المصري يوم الإثنين الماضي عن تشكيلة من 23 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر، وكان صلاح ضمن هذه التشيكلة رغم إصابة كتفه والتكهنات المتعددة حول موعد عودته إلى الملاعب.