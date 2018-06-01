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شرط غريب من الدفاع الحسني الجديدي يقف عائقا أمام الزمالك لخطف حميد أحداد

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 14:06 شرط غريب من الدفاع الحسني الجديدي يقف عائقا أمام الزمالك لخطف حميد أحداد | سبور
شرط غريب من الدفاع الحسني الجديدي يقف عائقا أمام الزمالك لخطف حميد أحداد
حدد فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم شرطا تعجيزيا للموافقة على إتمام صفقة انتقال نجمها حميد أحداد لصفوف الزمالك المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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حدد فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم شرطا تعجيزيا للموافقة على إتمام صفقة انتقال نجمها حميد أحداد لصفوف الزمالك المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفق ما ذكره موقع اليوم السابع، فإن النادي الدكالي حدد مبلغ مليون دولار نظير بيع لاعبه حميد أحداد للزمالك.

وإضافة إلى هذا، طالبت إدارة الحسني الجديدي وضع شرط في العقد مع الزمالك يقضى بضرورة موافقة النادي المصري على أي عرض احتراف خارجى يأتى للاعب، وتكون الموافقة بالتشاور مع نادي الدفاع الجديدى.

وأفاد موقع اليوم السابع، أن فارس دكالة طالب سداد الزمالك 4 ملايين دولار في حال تلقى حميد أحداد عرضا للاحتراف في أوروبا .

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