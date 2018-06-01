فريق مصري يقترب من خطف بديع أووك من الأندية المغربية ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن فريق السموحة المصري لكرة القدم، في طريقه لخطف بديع أووك نجم فريق حسنية أكادير من الأندية المغربية التي تتنافس على الفوز بعقده خلال فترة الانتقالات الجارية، موضحة أنه رفع من

'' شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، أن فريق السموحة المصري لكرة القدم، في طريقه لخطف بديع أووك نجم فريق حسنية أكادير من الأندية المغربية التي تتنافس على الفوز بعقده خلال فترة الانتقالات الجارية، موضحة أنه رفع من سقف المفاوضات التي غالبا ما ستكون لصالح اللاعب.

وأفادت ذات المصادر، أن الفريق المصري تقدم بأقوى عرض احترافي مقارنة مع ما تقدم به فريق الوداد والرجاء البيضاويين ونادي نهضة بركان والجيش الملكي.

وسبق لرئيس فريق حسنية أكادير، أن نفى في تصريح خاص لشوف سبور أن يكون فريق الوداد قد أنهى تفاصيل تعاقده مع اللاعب بديع أووك.