مثير..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو عند مغربي بباب سبتة المحتلة ﻿

تمكنت عناصر الجمارك والأمن بمعبر باب سبتة، صباح اليوم الخميس، من حجز 234 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت عناصر الجمارك والأمن بمعبر باب سبتة، صباح اليوم الخميس، من حجز 234 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر فرقة المراقبة المختلطة بين الجمارك والأمن بمعبر باب سبتة عثرت، حوالي الساعة الرابعة صباحا، على هذه الكمية من المخدرات مخفية أسفل شحنة من الأسماك المجمدة، على متن سيارة نفعية مرقمة بالخارج، كانت في طريقها نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية أسفرت عن اعتقال سائق السيارة، وهو مغربي مقيم بمدينة سبتة المحتلة، ومرافقيه، موضحا أنه تمت إحالة المشتبه بهما على الشرطة القضائية بمدينة تطوان لتعميق البحث في القضية، قبل عرضهما على العدالة.