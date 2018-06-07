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بالصور..بعد خلافهما: باطمة فطرات مع الدوزي في ''الفيلة'' ديال ريدوان بتطوان

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 13:48 بالصور..بعد خلافهما: باطمة فطرات مع الدوزي في الفيلة ديال ريدوان بتطوان | ثقافة و فنون
بالصور..بعد خلافهما: باطمة فطرات مع الدوزي في ''الفيلة'' ديال ريدوان بتطوان
تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مجموعة من الصور التي تظهر اللقاء الذي جمع بين الفنانين دنيا باطمة والدوزي بعد الخلاف الذي وقع بينهما في الآونة الأخيرة.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مجموعة من الصور التي تظهر اللقاء الذي جمع بين الفنانين دنيا باطمة والدوزي بعد الخلاف الذي وقع بينهما في الآونة الأخيرة.

وحسب ناشري الصور فإن اللقاء بين باطمة والدوزي كان خلال تناولهما لوجبة الإفطار بـ ''فيلا'' المنتج المغربي العالمي ''ريدوان'' بمدينة تطوان.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصور المتداولة، حيث تمنى الجميع أن يتابعوا الدوزي وباطمة في عمل فني مشترك خلال السنوات المقبلة، في حين عبر آخرون عن سعادتهم لإنهاء الفنانين الخلاف بينهما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دنيا باطمة الإفطار تطوان

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