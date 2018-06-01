روسيا ضمن الرتب الأخيرة بين المنتخبات المشاركة في المونديال ﻿

احتل المنتخب الروسي لكرة القدم المركز 70 عالميا، في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي صدر اليوم الخميس، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق منافسات المونديال.

'' شوف سبور''

احتل المنتخب الروسي لكرة القدم المركز 70 عالميا، في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي صدر اليوم الخميس، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق منافسات المونديال.

وحل المنتخب الروسي ، في المرتبة الأخيرة ضمن جميع الفرق المشاركة في المونديال، متراجعا بـ 4 مراتب عن آخر تصنيف للفيفا صدر قبل حوالي شهر، حيث كان يحتل حينها المرتبة ال 66.

واحتل خصوم روسيا في المجموعة الأولى أوروغواي ومصر والسعودية، على التوالي المراتب 14 و 45 و67.

وتستهل روسيا منافسات كأس العالم بمواجهة المنتخب السعودي يوم 14 يونيو الجاري بملعب لوجنيكي، وتواجه في المقابلة الثانية المنتخب المصري، على أن تقابل أوروغواي في المباراة الثالثة.