انتحار مصممة أزياء شهيرة تعاني من اضطرابات ذهنية ﻿

أقدمت مصممة أزياء أمريكية شهيرة تدعى كايت سبايد على الانتحار الثلاثاء المنصرم عن عمر ناهز 55 سنة، لأسباب ما تزال مجهولة.

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أقدمت مصممة أزياء أمريكية شهيرة تدعى كايت سبايد على الانتحار الثلاثاء المنصرم عن عمر ناهز 55 سنة، لأسباب ما تزال مجهولة.

وأفادت مجموعة من التقارير، نقلا عن تصريحات المقربين من المصممة، أن الأخيرة كانت تعاني اضطرابات ذهنية غير أنها رفضت الخضوع للعلاج.

وأضافت ذات المصادر، أن كايت وقبل انتحارها، انفصل عنها زوجها، حيث رجح البعض أن تكون المصممة وهي أم لطفلة ، انتحرت بسبب انفصال زوجها عنها بعد 24 سنة من الزواج.

هذا وبعد واقعة الانتحار، عاشت أوساط الموضة في الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الصدمة .