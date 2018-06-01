خاص..عبد اللطيف وهبي نائبا لحكيم بنشماس في جرار الأصالة والمعاصرة ﻿

أفاد مصدر مطلع من داخل حزب الجرار لشوف تيفي،أن حكيم بنشماس القائد الجديد لجرار حزب الأصالة والمعاصرة، یستعد لاقتراح وهبي نائبا له، بدلا عن الحبیب بلكوش.

شـــوف تيفي:

أفاد مصدر مطلع من داخل حزب الجرار لشوف تيفي،أن حكيم بنشماس القائد الجديد لجرار حزب الأصالة والمعاصرة، یستعد لاقتراح وهبي نائبا له، بدلا عن الحبیب بلكوش.

وأضاف المصدر ذاته أن بنشماس سيقترح وهبي خلال اجتماع المجلس الوطني المقبل الذي سیخصص للتصویت على لائحة المكتب السیاسي لحزب الجرار.

وكشف المصدر ذاته أن من صقور الحزب من يعارض هذا الاقتراح، بينهم عزیزبنعزوز ولعربي المحرشي، لكن قوة وهبي الرئیس السابق لفریق البام بالغرفة الأولى قد يكون نائبا لبنشماس بمباركة ودعم صقور آخرين من الحزب بينهم الباكوري والمنصوري.