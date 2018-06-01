 الكاتب العام لنقابة الأطباء يؤكد ل "شوف تبفي": إضرابات القطاع الصحي تكتسي بعدا وظيفيا صرفا لا علاقة له بالتجاذبات السياسية في بلادنا ﻿
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الكاتب العام لنقابة الأطباء يؤكد ل "شوف تبفي": إضرابات القطاع الصحي تكتسي بعدا وظيفيا صرفا لا علاقة له بالتجاذبات السياسية في بلادنا

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 13:19 الكاتب العام لنقابة الأطباء يؤكد ل شوف تبفي: إضرابات القطاع الصحي تكتسي بعدا وظيفيا صرفا لا علاقة له بالتجاذبات السياسية في بلادنا | بوليتيك
الكاتب العام لنقابة الأطباء يؤكد ل "شوف تبفي": إضرابات القطاع الصحي تكتسي بعدا وظيفيا صرفا لا علاقة له بالتجاذبات السياسية في بلادنا
أكد العلوي المنتظر الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريح ل ''شوف تيفي'' أن الإضرابات الوطنية التي سيخوضها الأطباء المغاربة على الصعيد الوطني خلال شهر يونيو الجاري وشهري يوليوز

شـــوف تيفي:

 أكد العلوي المنتظر الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريح ل "شوف تيفي" أن الإضرابات الوطنية التي سيخوضها الأطباء المغاربة على الصعيد الوطني خلال شهر يونيو الجاري وشهري يوليوز وغشت المقبلين، تكتسي بعدا مهنيا ووظيفيا صرفا لا علاقة له بالتجاذبات الحزبية داخل مشهد الساحة السياسية في بلادنا، مطالبا رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والمالية بتحمل المسؤولية الكاملة لرفع حالة "البلوكاج" التي تعيق تقدم القطاع الصحي وتجعله مثار انتقادات واسعة من طرف الشغيلة والمواطنين على حد سواء.

وأكد العلوي في تصريحه لـ"شوف تيفي" أن مختلف اللقاءات التي جمعت في الآونة بين ممثلي هيئة أطباء القطاع العام ووزير الصحة أنس الدكالي، مرت في أجواء جدية سادتها النوايا الحسنة والرغبة المشتركة في تجاوز المأزق الذي يعيشه القطاع، "لكن النتائج التي تمخضت عن هذه اللقاءات لم تحقق المطالب التي عرضناها في على الوزارة الوصية وخضنا من أجلها أشواطا نضالية تمتد لأزيد من 10 أشهر، أي قبل تقلد الوزير الجديد لشأن القطاع الصحي" يضيف المتحدث ذاته.

وأوضح الدكتور العلوي أن أطباء القطاع العام قرروا على ضوء الوضعية الحالية، وتفعيلا للخطوات النضالية التي سطرتها الهياكل التنظيمية للنقابة، توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو الجاري ومن 2 إلى 6 يوليوز المقبل، مع الإمتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة هذه الفترة.

إلى جانب ذلك، أشار الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى أن أشكال التصعيد الإحتجاجي تروم كذلك تنظيم إضراب وطني مدته 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و 27 يونيو الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إضافة إلى إضراب وطني لفترة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 يوليوز، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، في الوقت الذي أشار فيه المصدر ذاته، إلى العمل على مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو الجاري إلى غاية 31 غشت المقبل وغير ذلك من الأشكال الإحتجاجية.

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شـــوف تيفي:المغرب وقفة احتجاجية مستعجلات قطاع الصحة انعاش

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