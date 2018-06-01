تفاصيل محاكمة صاحب مطحنة الدقيق الفاسد بمكناس ﻿

أرجأت غرفة التلبس الجنحية بالمحكمة الابتدائية مكناس أمس الأربعاء النظر في ملف صاحب مطاحن عثمان المتابع في حالة اعتقال إلى يوم الثالث عشر من شهر يونيو الجاري.

عبد الرحمن بن دياب

أرجأت غرفة التلبس الجنحية بالمحكمة الابتدائية مكناس أمس الأربعاء النظر في ملف صاحب مطاحن عثمان المتابع في حالة اعتقال إلى يوم الثالث عشر من شهر يونيو الجاري.

وتعود تفاصيل هاته النازلة إلى يوم السادس عشر من شهر ماي المنصرم الذي تزامن مع الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني، حين ضبط المتهم المذكور بحيازة 900 طن من القمح الصلب المشكوك في جودته ومصدره بأحد مستودعاته، من بينها 360 طن داخل مستودع سري يفتقد لشروط التخزين، ويعج بالحشرات والفئران.

وكانت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة جودة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك التابعة لعمالة مكناس قد حلت بالمطاحن المذكورة على عجل بعد توصلها بمعلومة مفيدة حول شروع المعني بالأمر في طحن كميات مهمة من الدقيق الصلب الغير صالح، قبل توجيهه للأسواق المغربية.