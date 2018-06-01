بيشكتاش التركي يرسل مبعوثيه لمراقبة نجم المنتخب المغربي ﻿

كشفت تقارير إخبارية تركية، أن فريق بيشكتاش التركي لكرة القدم، عبر عن رغبته في ضم الدولي المغربي مهاجم فريق نهضة بركان أيوب الكعبي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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كشفت تقارير إخبارية تركية، أن فريق بيشكتاش التركي لكرة القدم، عبر عن رغبته في ضم الدولي المغربي مهاجم فريق نهضة بركان أيوب الكعبي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت ذات التقارير، أن الفريق التركي، أرسل مبعوثيه، لمتابعة هداف البطولة الإفريقية للاعبين المحليين، خلال المواجهة الودية التي جرت يوم الاثنين أمام نظيره السلوفاكي، التي عرفت تسجيل الكعبي هدف التعادل للنخبة الوطنية، وحيث قدم مستوى متميز خلال المواجهة.

يذكر أن مهاجم نهضة بركان أيوب الكعبي، يوجد رفقة المنتخب الوطني في المعسكر الذي يجريه "الأسود" بسويسرا، استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.