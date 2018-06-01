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الأسود ترتقي في التصنيف العالمي قبل أيام على انطلاق منافسات كأس العالم

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 11:56 الأسود ترتقي في التصنيف العالمي قبل أيام على انطلاق منافسات كأس العالم | سبور
الأسود ترتقي في التصنيف العالمي قبل أيام على انطلاق منافسات كأس العالم
ارتقى المنتخب المغربي لكرة القدم بمركز واحد وأصبح يحتل المرتبة الـ 41 في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس قبل 7 أيام على انطلاق منافسات كأس العالم 2018.

" شوف سبور"

ارتقى المنتخب المغربي لكرة القدم بمركز واحد وأصبح يحتل المرتبة الـ 41 في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس قبل 7 أيام على انطلاق منافسات كأس العالم 2018.

واحتل أسود الأطلس، الذين سيشاركون في منافسات كأس العالم بروسيا 2018، المرتبة الرابعة على الصعيد الإفريقي بـ 686 نقطة خلف كل من تونس التي احتلت المرتبة الـ 21 بـ 910 نقطة، والسنغال في المرتبة الـ 27 بـ 838 نقطة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الـ 38 بـ 706 نقاط.

وقد تقدم المنتخب المغربي على كل من مصر التي جاءت في المرتبة الـ 45 بـ 649 نقطة، وغانا في المركز الـ 47 بـ 624 نقطة، ونيجيريا في المرتبة الـ 48 بـ 618 نقطة، والكاميرون في المركز الـ 49 بـ 614 نقطة، وبوركينا فاصو في المركز الـ 52 بـ 604 نقاط.

وعلى المستوى العالمي، حافظت ألمانيا على الصدراة بـ 1558 نقطة، متبوعة بالبرازيل بـ 1431 نقطة، وبلجيكا بـ 1298 نقطة، والبرتغال بـ 1274 نقطة ثم الأرجنتين بـ 1241 نقطة.

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