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بالصور.. المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية قبل التوجه إلى إستونيا

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 11:29 بالصور.. المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية قبل التوجه إلى إستونيا | سبور
بالصور.. المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية قبل التوجه إلى إستونيا
خاض المنتخب المغربي لكرة القدم، صباح يومه الخميس، آخر حصة تدريبية له بسويسرا قبل التوجه إلى إستونيا لخوض آخر لقاء ودي له استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

" شوف سبور"

خاض المنتخب المغربي لكرة القدم، صباح يومه الخميس، آخر حصة تدريبية له بسويسرا قبل التوجه إلى إستونيا لخوض آخر لقاء ودي له استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

وعرفت الحصة التدريبية حضور كافة اللاعبين المؤهلين لخوض المنافسات حيث ركز الناخب الوطني هيرفي رونار على الجانب التكتيكي والبدني للاعبين.

ومعلوم أن المنتخب المغربي حقق نتيجة التعادل في أول مباراته أمام أوكرانيا وفوز مستحق أمام منتخب سلوفاكيا ليقترب من أي وقت مضى من بلوغ الرقم القياسي الذي حقق منتخب إسبانيا بمعدل 18 مباراة بدون هزيمة علما أن الأسود وصلوا للمباراة رقم 17.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي هيرفي رونار استونيا

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