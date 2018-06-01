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ردو بالكم.. شوفو شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بالخميسات

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 10:51 ردو بالكم.. شوفو شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بالخميسات | حوادث و حقوق
ردو بالكم.. شوفو شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بالخميسات
تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالخميسات من حجز عدد من المواد الغذائية والمنتوجات غير الصالحة للاستهلاك، منها أزيد من 129 كلغ من التمور الفاسدة،

شوف تيفي و.م.ع

 تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالخميسات من حجز عدد من المواد الغذائية والمنتوجات غير الصالحة للاستهلاك، منها أزيد من 129 كلغ من التمور الفاسدة، وذلك في إطار عمليات المراقبة التي قامت بها خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان 1439هـ.

 وأفادت معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة إقليم الخميسات بأن اللجنة الإقليمية قامت خلال هذه الفترة ب 12 زيارة ميدانية تم خلالها مراقبة 25 نقطة بيع بالوسطين الحضري والقروي تتوزع على مختلف الأسواق المحلية والأسواق الأسبوعية والأسواق المركزية ومحلات التغذية العامة. وقد عملت اللجنة المذكورة خلال جولاتها الميدانية على مراقبة حوالي 340 من الموازين الإلكترونية والموازين العادية، فضلا عن قيامها بتحسيس التجار بأهمية احترام النظافة والسلامة الصحية وجودة السلع وتحسين ظروف تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع.

كما تمكنت لجن محلية وإقليمية للمراقبة على صعيد الإقليم بعد جولات ميدانية همت محلات لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية والمأكولات والحلويات ومشتقات الحليب، من حجز مجموعة من المواد الغذائية بسبب عدم احترام تاريخ الصلاحية أو عدم احترام سلسلة التبريد أو غير صالحة للاستهلاك.

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