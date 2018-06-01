الوداد يتراجع عن ضم لاعب فريق حسنية أكادير ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن فريق الوداد البيضاوي سيحرم من اللاعب كريم البركاوي، الممارس رفقة فريق حسنية أكادير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب الإصابة التي يعاني منها.

"شوف سبور": رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن فريق الوداد البيضاوي سيحرم من اللاعب كريم البركاوي، الممارس رفقة فريق حسنية أكادير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأفادت ذات المصادر، أن فريق الوداد تراجع عن صفقة البركاوي بعد توصله بخبر اقتراب موعد عمليته الجراحية، موضحا أنه في الوقت نفسه لازال متشبثا باللاعب بديع أووك.

وكان البركاوي مرشحا للانتقال إلى الوداد رفقة بديع أووك، الذي لم يحسم بعد تعاقده مع القلعة الحمراء حسب ما أكده رئيس فريق حسنية أكادير في تصريح لـ " شوف سبور".