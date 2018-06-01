 انقلاب شاحنة محملة بكمية هامة من الدلاح ضواحي زاكورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شوفو حسن الخاتمة: مصلي مات ساجدا خلال صلاة الفجر | دولي

شوفو حسن الخاتمة: مصلي مات ساجدا خلال صلاة الفجر

فيديو : الجزائري لخضر بريش يرشح المغرب وتونس للوصول إلى الدور الثاني في المونديال | بووز

فيديو : الجزائري لخضر بريش يرشح المغرب وتونس للوصول إلى الدور الثاني في المونديال

فيديو : حوار بي ان سبورت مع ممثل التحكيم المغربي في المونديال رضوان عشيق | بووز

فيديو : حوار بي ان سبورت مع ممثل التحكيم المغربي في المونديال رضوان عشيق

ردو بالكم.. شوفو شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بالخميسات | حوادث و حقوق

ردو بالكم.. شوفو شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بالخميسات

أمطار وحرارة تصل ل42 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

أمطار وحرارة تصل ل42 درجة بهذه المناطق بالمغرب

المغربية مريم سعيد تؤدي مناسك العمرة رفقة والديها | ثقافة و فنون

المغربية مريم سعيد تؤدي مناسك العمرة رفقة والديها

تقرير عن ملعب سامارا آرينا أحد أروع ملاعب مونديال روسيا.. ملعب الفضاء | بووز

تقرير عن ملعب ''سامارا آرينا'' أحد أروع ملاعب مونديال روسيا.. ملعب الفضاء

انقلاب شاحنة محملة بكمية هامة من الدلاح ضواحي زاكورة | حوادث و حقوق

انقلاب شاحنة محملة بكمية هامة من الدلاح ضواحي زاكورة

إنستغرام ينافس يوتوب على هذه الخاصية وهذا ما تقرر | نت 2.0

إنستغرام ينافس يوتوب على هذه الخاصية وهذا ما تقرر

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

انقلاب شاحنة محملة بكمية هامة من الدلاح ضواحي زاكورة

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 10:38 انقلاب شاحنة محملة بكمية هامة من الدلاح ضواحي زاكورة | حوادث و حقوق
انقلاب شاحنة محملة بكمية هامة من الدلاح ضواحي زاكورة
وقعت حادثة سير خطيرة مساء أمس على الطريق الوطنية رقم 9 بمنطقة ''تانسيحت'' ضواحي مدينة زاكورة، أدت لانقلاب شاحنة محملة بكمية جد هامة من ''الدلاح'' الأحمر.

شوف تيفي:زاكورة

وقعت حادثة سير خطيرة مساء أمس على الطريق الوطنية رقم 9 بمنطقة "تانسيحت" ضواحي مدينة زاكورة، أدت لانقلاب شاحنة محملة بكمية جد هامة من "الدلاح" الأحمر.

وحسب شهود عيان، فالحادث ناجم عن فقدان السائق السيطرة على السياقة بفعل السرعة المفرطة التي كان يقود بها شاحنته والتي جعلته يخرج عن مساره وينقلب في مشهد كاد أن يؤدي بسقوط ضحايا في الأرواح لولا الألطاف الإلهية، إذ أصيب السائق بجروح بليغة عجلت بنقله صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما لحقت أضرار مادية جسيمة بالشاحنة التي تهشمت أجزاء منها علاوة على تضرر حمولة "الدلاح" بشكل كبير.

ومن جهتها حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان وقامت بتحرير محضر المعاينة، وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، وظروف وقوعه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زاكورة انقلاب شاحنة محملة دلاح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ردو بالكم.. شوفو شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بالخميسات | حوادث و حقوق

ردو بالكم.. شوفو شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بالخميسات

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب

فضيحة..فقيه بوكوص كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول | حوادث و حقوق

فضيحة..فقيه ''بوكوص'' كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول

عاجل وبالفيديو..مغربي قتلوه قبل لحظات ببلجيكا بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مغربي قتلوه قبل لحظات ببلجيكا بطريقة بشعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :07 يونيو 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 5 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :07 يونيو 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 07 يونيو 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 07 يونيو 2018

كروط يكشف حصريا كواليس محاكمة بوعشرين ويؤكد بنبرة غاضبة..بوعشرين و دفاعه شككو فكولشي..هما الصحابة و حنا كاملين ممزيانينش | خارج البلاطو

كروط يكشف حصريا كواليس محاكمة بوعشرين ويؤكد بنبرة غاضبة..بوعشرين و دفاعه شككو فكولشي..هما الصحابة و حنا كاملين ممزيانينش

بالفيديو:رئيس حسنية أكادير يكشف حقيقة فوز الوداد بعقد بديع أووك‎ | بــووز

بالفيديو:رئيس حسنية أكادير يكشف حقيقة فوز الوداد بعقد بديع أووك‎

﻿

آخر المستجدات

شوفو حسن الخاتمة: مصلي مات ساجدا خلال صلاة الفجر | دولي
منذ 7 دقائق

شوفو حسن الخاتمة: مصلي مات ساجدا خلال صلاة الفجر

فيديو : الجزائري لخضر بريش يرشح المغرب وتونس للوصول إلى الدور الثاني في المونديال | بووز

فيديو : الجزائري لخضر بريش يرشح المغرب وتونس للوصول إلى الدور الثاني في المونديال

فيديو : حوار بي ان سبورت مع ممثل التحكيم المغربي في المونديال رضوان عشيق | بووز

فيديو : حوار بي ان سبورت مع ممثل التحكيم المغربي في المونديال رضوان عشيق

ردو بالكم.. شوفو شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بالخميسات | حوادث و حقوق

ردو بالكم.. شوفو شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بالخميسات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.