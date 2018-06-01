انقلاب شاحنة محملة بكمية هامة من الدلاح ضواحي زاكورة ﻿

وقعت حادثة سير خطيرة مساء أمس على الطريق الوطنية رقم 9 بمنطقة ''تانسيحت'' ضواحي مدينة زاكورة، أدت لانقلاب شاحنة محملة بكمية جد هامة من ''الدلاح'' الأحمر.

شوف تيفي:زاكورة

وقعت حادثة سير خطيرة مساء أمس على الطريق الوطنية رقم 9 بمنطقة "تانسيحت" ضواحي مدينة زاكورة، أدت لانقلاب شاحنة محملة بكمية جد هامة من "الدلاح" الأحمر.

وحسب شهود عيان، فالحادث ناجم عن فقدان السائق السيطرة على السياقة بفعل السرعة المفرطة التي كان يقود بها شاحنته والتي جعلته يخرج عن مساره وينقلب في مشهد كاد أن يؤدي بسقوط ضحايا في الأرواح لولا الألطاف الإلهية، إذ أصيب السائق بجروح بليغة عجلت بنقله صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما لحقت أضرار مادية جسيمة بالشاحنة التي تهشمت أجزاء منها علاوة على تضرر حمولة "الدلاح" بشكل كبير.

ومن جهتها حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان وقامت بتحرير محضر المعاينة، وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، وظروف وقوعه.