تصريح مؤثر لمحمد صلاح لحظة وصوله إلى القاهرة ﻿

حل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي بمطار القاهرة قادما من العاصمة الإسبانية مدريد.

" شوف سبور"

حل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي بمطار القاهرة قادما من العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكدت صحيفة الأهرام المصرية أن اللاعب صلاح وصل إلى مطار 3، على متن الطائرة المصرية القادمة من مدريد، وكان في استقباله لدى وصوله فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.

وعبر محمد صلاح عن تفاؤله بالعلاج الذي يتلقاه للعودة من الإصابة التي لحقت بكتفه في نهائى دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد،

وأكد صلاح في حوار مع صحيفة الأهرام، أنه يقاتل من أجل تحقيق أمل الجماهير المصرية بالوجود في أول مباراة للفراعنة أمام أوروغواي في بداية مشوار منافسات مونديال روسيا.

وتابع قائلا : "أريد أن يراني جميع المنافسين كلاعب خطير في الملعب، خطير في أي لحظة، وسأفعل كل ما في وسعي للعب في مباراة أوروغواي لتحقيق آمال الجماهير المصرية."