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رسميا فيريرا فاكوندو ينقل إلى بنيفيكا

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 09:48 رسميا فيريرا فاكوندو ينقل إلى بنيفيكا | سبور
رسميا فيريرا فاكوندو ينقل إلى بنيفيكا
أكد النادي الأوكراني شختار دونيتسك لكرة القدم انتقال لاعبه السابق المهاجم الأرجنتيني فيريرا فاكوندو إلى نادي بنفيكا البرتغالي.

" شوف سبور"

أكد النادي الأوكراني شختار دونيتسك لكرة القدم انتقال لاعبه السابق المهاجم الأرجنتيني فيريرا فاكوندو إلى نادي بنفيكا البرتغالي.

وذكر بلاغ للنادي الأوكراني اليوم الخميس أن قيمة راتب المهاجم الأرجنتيني السنوي بفريقه الجديد ستصل الى أزيد من 2.2 مليون يورو ،فيما يحصل فيريرا على 4 ملايين يورو لتوقيع العقد مع النادي البرتغالي .

وقال فيريرا فاكوندو (27 سنة ) ،بمناسبة انتقاله ،إنه سعى إلى تغيير الأجواء وكسب تجربة جديدة في فريق عتيد وكبير جاوره الكثير من اللاعبين الأرجنتينيين المتألقين ،من أمثال دي ماريا، و إيمار و سافيولا ،مبرزا أنه حين اتصل به مسؤول الفريق البرتغالي لم يتردد في القبول ، على الرغم من أن تواجده في أوكرانيا كان جيدا .

ولعب المهاجم الأرجنتيني لفريق شاختار دونيتسك الأوكراني ،الذي حقق هذه السنة الازدواجية ، 115 مباراة سجل خلالها 59 هدفا و قدم 12 تمريرة حاسمة.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب بنيفيكا شختار دونيتسك

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