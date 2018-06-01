عاجل و غير متوقع..بعد حضورها أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بالقوة: وضع "أمال الهواري" تحت تدابير الحراسة النظرية بالرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن ''أمال الهواري'' المصرحة بملف توفيق بوعشرين، تقرر قبل قليل من يومه الخميس 7 يونيو، نقلها إلى مدينة الرباط، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مطلع أن "أمال الهواري" المصرحة بملف توفيق بوعشرين، تقرر قبل قليل من يومه الخميس 7 يونيو، نقلها إلى مدينة الرباط، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن التفاصيل الخاصة بوضع "أمال الهواري" تحت تدابير الحراسة النظرية، أن هذا القرار، جاء بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة المسؤولة عن خلية مكافحة العنف ضد النساء بولاية الرباط، عثرت ، مساء أمس الأربعاء 6 يونيو، على المصرحة "أمال الهواري" داخل صندوق سيارة (كوفر) في ملكية حنان باكور، مركونة بمرآب أرضي بمنزل الزوجة الثانية للنقيب محمد زيان.