 عاجل..بعد مواجهتها بالفيديو: أمال الهواري تفاجئ الجميع بهذا التصرف الغريب خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿
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عاجل..بعد مواجهتها بالفيديو: أمال الهواري تفاجئ الجميع بهذا التصرف الغريب خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 03:12 عاجل..بعد مواجهتها بالفيديو: أمال الهواري تفاجئ الجميع بهذا التصرف الغريب خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل..بعد مواجهتها بالفيديو: أمال الهواري تفاجئ الجميع بهذا التصرف الغريب خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين
أكد مصدر جد مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن ''أمال الهواري'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، التزمت الصمت، قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، بعد مواجهتها بمقطع فيديو، خلال أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوارها

"شوف تيفي"

أكد مصدر جد مطلع لـ "شوف تيفي" أن "أمال الهواري" المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، التزمت الصمت، قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، بعد مواجهتها بمقطع فيديو، خلال أشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوارها بالقاعة رقم 7 باستنئافية البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح، وجه للمصرحة "أمال الهواري" مجموعة من الأسئلة الخاصة بالعلاقة الحميمية التي جمتعها بتوفيق بوعشرين بالموازاة مع عرض الفيديو، إلا أنها فاجأت الجميع بالتزام الصمت من خلال وضع "كمامة" على وجهها، قبل أن تعمد إلى وضع رأسها على الطاولة، مبرزا أن مشادة كلامية حادة، وقعت بين المحامي إسحاق شارية المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، وذلك بعد اتهام "شارية" بالتأثير على "الهواري" والهمس في أذنها حتى تلتزم الصمت.

وأشار ذات المصدر إلى أن المصرحة "أمال الهواري"، تعمدت كذلك وضع يديها على أذنيها حتى لا تسمع الأسئلة الموجهة إليها، مضيفا أنها خلال تصريحاتها الأولى، أكدت كونها "متزوجة" وقد تعرضت للإساءة من بعض الأطراف بسبب ملف توفيق بوعشرين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي توفيق بوعشرين أمال الهواري القاضي بوشعيب فريج

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