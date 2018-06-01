عاجل..بعد مثولها أمام القاضي: أمال الهواري تخرج بتصريح مثير وزيان يثير ضجة وسط الجلسة السرية لمحاكمة بوعشرين ﻿

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من ليلة الأربعاء الخميس، رفع أشغال الجلسة السرية، وذلك على إثر الضجة والفوضى التي تسبب فيها النقيب محمد زيان خلال الاستماع

''شوف تيفي''

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من ليلة الأربعاء الخميس، رفع أشغال الجلسة السرية، وذلك على إثر الضجة والفوضى التي تسبب فيها النقيب محمد زيان خلال الاستماع للمصرحة ''أمال الهواري''.



وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن المصرحة ''أمال الهواري''، وخلال مثولها أمام القاضي بوشعيب فريح قبل لحظات، نفت تعرضها للاغتصاب أو التحرش الجنسي على يد المتهم توفيق بوعشرين بمكبته بمقر جريدة أخبار اليوم.

جدير بالذكر، أن تسريبات محاضر الفرقة الوطنية، أكدت أن أمال الهواري، قالت للفرقة خلال الاستماع إليها، أنها ذهبت للقاء بوعشرين بصفتها باحثة عن عمل، حيث استغل حاجتها للعمل ومارس عليها الجنس بمكتبه رغما عنها وعن إرادتها، مضيفة أن ما يفسر عدم موافقتها على فعلته، هو أنها لم تزره بعد ذلك، وصرفت النظر عن العمل ولم تلتحق بموقع ''اليوم 24''.