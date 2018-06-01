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عاجل.. حنان باكور تعترف: ''كانت عندي مع بوعشرين علاقة حميمية وأخوية وإنسانية''

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 02:24 عاجل.. حنان باكور تعترف: كانت عندي مع بوعشرين علاقة حميمية وأخوية وإنسانية | بوليتيك
عاجل.. حنان باكور تعترف: ''كانت عندي مع بوعشرين علاقة حميمية وأخوية وإنسانية''
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن ''حنان باكور'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، قالت خلال أشغال الجلسة السرية، ليلة الأربعاء-الخميس، إن العلاقة التي جمعتها بمديرها، كانت علاقة ''حميمية'' و ''أخوية''

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن ''حنان باكور'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، قالت خلال أشغال الجلسة السرية، ليلة الأربعاء-الخميس، إن العلاقة التي جمعتها بمديرها، كانت علاقة ''حميمية'' و ''أخوية'' و''إنسانية'' لم تتجاوز العناق والقبل، ولا يمكن اعتبارها ممارسة جنسية.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح، عرض على المصرحة ''حنان باكور'' فيديو مكون من 7 مقاطع، يظهر تبادل القبل والعناق وإمساك مناطق حساسة، لكنها أنكرت أن تكون هي بطلة هذا الفيديو.

وأضاف ذات المصدر أن القاضي بوشعيب فريح، قال للمصرحة حنان باكور، إنها اعترفت بمحاضر الفرقة الوطنية على أنها هي من تظهر بالفيديو، لترد عليه من خلال الإنكار، مدعية أن الفرقة وخلال الاستماع لها، عرضت عليها مقطع فيديو آخر لا علاقة له بالفيديو المعروض بأشغال جسلة اليوم.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوشعيب فريح حنان باكور الجلسة بوعشرين

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