 عاجل..بعد إحضارها بالقوة العمومية لمحاكمة بوعشرين: المصرحة أمال الهواري أمام القاضي ﻿
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عاجل..بعد إحضارها بالقوة العمومية لمحاكمة بوعشرين: المصرحة أمال الهواري أمام القاضي

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 01:47 عاجل..بعد إحضارها بالقوة العمومية لمحاكمة بوعشرين: المصرحة أمال الهواري أمام القاضي | بوليتيك
عاجل..بعد إحضارها بالقوة العمومية لمحاكمة بوعشرين: المصرحة أمال الهواري أمام القاضي
بعد أقل من ساعتين على إحضارها بالقوة العمومية إلى استئنافية البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن ''أمال الهواري'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، تمثل في هذه اللحظات، أمام القاصي بوشعيب

''شوف تيفي''

بعد أقل من ساعتين على إحضارها بالقوة العمومية إلى استئنافية البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن ''أمال الهواري'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، تمثل في هذه اللحظات، أمام القاصي بوشعيب فريح، بالقاعة رقم 7، من أجل الاستماع لها بخصوص علاقتها بمدير جريدة أخبار اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح، من المنتظر أن يواجه المصرحة أمال الهواري بمقطعي فيديو، تم ذكرهما بمحاضر الفرقة الوطنية مدة الأول حوالي 20 دقيقة، والثاني تبلغ مدته حوالي 11 دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن تسريبات محاضر الفرقة الوطنية، أشارت إلى أن أمال الهواري صرحت للفرقة أنها ذهبت للقاء بوعشرين بصفتها باحثة عن عمل، حيث استغل حاجتها للعمل ومارس عليها الجنس بمكتبه رغما عنها وعن إرادتها، مضيفة أن ما يفسر عدم موافقتها على فعلته، هو أنها لم تزره بعد ذلك، وصرفت النظر عن العمل ولم تلتحق بموقع ''اليوم 24''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفرقة الوطنية القاضي بوشعيب فريح المحكمة

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