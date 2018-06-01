عاجل..بعد مواجهتها بفيديو مثير: هذا ما صرحت به رئيسة تحرير موقع 24 حنان باكور خلال جلسة محاكمة بوعشرين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، عرض قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، مقطع فيديو على المصرحة ''حنان باكور'' خلال أشغال محاكمة مديرها توفيق بوعشرين باستئنافية البيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، عرض قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، مقطع فيديو على المصرحة ''حنان باكور'' خلال أشغال محاكمة مديرها توفيق بوعشرين باستئنافية البيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن المصرحة حنان باكور، تشبتت بكلامها خلال ردها على الأسئلة الموجهة إليها من القاضي، ونفت دخولها في علاقة جنسية مع مديرها ''توفيق بوعشرين''، مشيرا إلى أن ''حنان باكور'' أنكرت في تصريحاتها أن تكون هي من تظهر بالفيديو الذي تم عرضه.

وأبرز ذات المصدر أن'' باكور'' رئيسة موقع ''اليوم 24''، قالت في تصريحاتها للقاضي إن المصافحة والتقبيل بالوجه ليس بالأمر الكبير والذي يتثبث أن هنالك علاقة جنسية بينها وبين بوعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن ''حنان باكور'' و''أمال الهواري''، تم إحضارهما إلى استئنافية البيضاء، باستخدام القوة العمومية، وذلك عقب رفضهما المثول أما الهيئة القضائية بالرغم من توصلهما باستدعاء للحضور.