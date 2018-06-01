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الوينرز تطالب بتحرير لوغو الوداد وهذا ما قالته عن ''الإصطياف ببنجلون''

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 01:21 الوينرز تطالب بتحرير لوغو الوداد وهذا ما قالته عن الإصطياف ببنجلون | سبور
الوينرز تطالب بتحرير لوغو الوداد وهذا ما قالته عن ''الإصطياف ببنجلون''
طالبت إلترا ''وينرز'' المساندة لفريق الوداد الرياضي، رئيس الفريق الأحمر بفتح باب الإنخراط وتحرير لوغو الفريق الأحمر من قبضة أحد الأشخاص الذي يستغله لمدة طويلة.

شـــوف تيفي:

طالبت إلترا ''وينرز'' المساندة لفريق الوداد الرياضي، رئيس الفريق الأحمر بفتح باب الإنخراط وتحرير لوغو الفريق الأحمر من قبضة أحد الأشخاص الذي يستغله لمدة طويلة.

وجاء في بلاغ نشره الفصيل في صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك، ''أن حصيلة الرئيس على المستوى الرياضي تبدو مقبولة، عكس طريقة تسييره للنادي.
وأشار الفصيل في بلاغه إلى ضرورة تحرير لوغو الفصيل ، وفتح الإنخراط في وجه كل الوداديين مع تطبيق القوانين الجاري بها العمل.

وبخصوص قصة الإصطياف ببنجلون، قال الفصيل:''في نهاية حصيلتنا هذه، لابد لنا أن نرسل رسائل لمن يهمه الأمر، وكالعادة ستكون مباشرة وبعيدا عن لغة الخشب.

أتباع الرئيس يتهمون مجموعتنا بكونها تحارب الناصيري وتسعى لطرده وجلب رئيس قديم أو جديد؛ أتباع الناصري انقسموا إلى مجموعتين : مجموعة تروج لفكرة أن الرئيس سيرحل في يوليوز وستندمون، وابحثوا لكم عن رئيس مثله إن وجدتم ووو..... ومجموعة تنشر منشورات استعطاف تصور من خلالها الناصيري على أنه يكاد له بالليل والنهار ويحارب يمنة ويسرة وسيصيفون له ببن جلون ويجب على الوداديين أن يلتفوا حوله ويدعموه ويساندوه ويقفوا في صفه ويردوا عنه المظالم...

أما بخصوص الإصطياف ببن جلون، فإن لم تخنا الذاكرة، ففي آخر مرة أردنا الاستجمام بشاطئه لم نهدد أحدا ولم نبتز أحدا ولم نشاور أحدا، نوينا ثم توكلنا..''

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