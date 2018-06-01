عاجل..إحضار المصرحة أمال الهواري إلى استئنافية البيضاء لحضور جلسة محاكمة بوعشرين وسط تواجد أمني مكثف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية أحضرت قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، ''أمال الهواري'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، للاستماع لأقوالها خلال أشغال

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية أحضرت قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، ''أمال الهواري'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، للاستماع لأقوالها خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها بشكل سري.

وأوضح المصدر ذاته، أن المصرحة ''أمال الهواري''، تم إدخالها من الباب الرئيسي للمحكمة المذكورة، و التي تعرف تواجدا أمنيا مكثفا، مشيرا إلى أن أشغال جلسة اليوم، تعرف حضورا مهما لوسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة المسؤولة عن خلية مكافحة العنف ضد النساء بولاية الرباط، عثرت ، مساء اليوم الأربعاء 6 يونيو، على المصرحة ''أمال الهواري'' داخل صندوق سيارة (كوفر) في ملكية حنان باكور، مركونة بمرآب أرضي بمنزل الزوجة الثانية للنقيب محمد زيان.