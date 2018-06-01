رجال الحموشي يسقطون المتورط في تعريض مسؤول مهم بوزارة الداخلية للسرقة بمراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية الولائية بمراكش، تمكنت بالموازاة مع آذان المغرب، يومه الأربعاء 6 يونيو، من إيقاف المتورط في سرقة هاتف مسؤول مهم بوزارة الداخلية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية الولائية بمراكش، تمكنت بالموازاة مع آذان المغرب، يومه الأربعاء 6 يونيو، من إيقاف المتورط في سرقة هاتف مسؤول مهم بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة العلمية والتقنية وباستخدام ''الجي بي إس''، وجدت الهاتف بمنطقة خلاء، وبعد رفع البصمات، تم التوصل إلى هوية اللص، ويتعلق الأمر بشاب من ذوي السوابق العدلية.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حققت مع سارق هاتف المسؤول بوزارة الداخلية، واعترف بوجود شخص آخر شاركه في عملية السرقة، وقد تم فتح تحقيق بخصوصه لإيقافه وتقديمه للعدالة.