عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو على المصرحة حنان باكور ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، انطلاقة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب

''شوف تيفي''

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من ليلة الأربعاء-الخميس، انطلاقة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، وكانت البداية بالاستماع للمصرحة ''حنان باكور'' رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24''.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن القاضي بوشعيب فريح، ومباشرة بعد انطلاق أشغال المحاكمة السرية، عرض على المصرحة ''حنان باكور''، مقطع فيديو، ووجه لها العديد من الأسئلة بخصوص العلاقة التي تجمعها بمديرها توفيق بوعشرين.

وأوضح المصدر ذاته، أن المصرحة ''حنان باكور''، نفت ما جاء بمحاضر الفرقة الوطنية، وشددت على أن العلاقة التي جمعتها بمديرها توفيق بوعشرين كانت علاقة صداقة قوية فقط ،ولم تصل إلى العلاقة الجنسية، ولهذا فإن تبادلهما التحية بالوجه هو أمر عادي.