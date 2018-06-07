شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل حصرية عن ضبط تلميذ يستعين بقلم وعدسة جد متطورين للغش في امتحانات الباكالوريا بأكادير والتحقيق معه يكشف مفاجأة صادمة ﻿

في آخر مستجدات التلميذ الذي أصيب بنزيف حاد بيده، جراء كسره لنافذة حجرة الدرس التي يجتاز بها امتحانات الباكالوريا ،إثر ضبطه متلبسا بالغش بالثانوية الإعدادية '' ابن الهيثم'' بمدينة أكادير .

شوف تيفي:أكادير

في آخر مستجدات التلميذ الذي أصيب بنزيف حاد بيده، جراء كسره لنافذة حجرة الدرس التي يجتاز بها امتحانات الباكالوريا ،إثر ضبطه متلبسا بالغش بالثانوية الإعدادية '' ابن الهيثم'' بمدينة أكادير .

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة أن أم التلميذ هي من اقتنت له القلم المزود بعدسة متطورة وعملت على إمداده بإجابات امتحان الرياضيات، التي كان يجتازها صباح اليوم، وذلك عبر الهاتف الذي تم ربطه بقلم جد متطور وعدسة تبثها بأذنه.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن أم التلميذ كانت بجوار المؤسسة التعليمية داخل سيارتها، وبعدما تم ضبط التلميذ قامت بالترجل من السيارة، وهرولت صوب باب المؤسسة لتفتقد أحواله.

وإثر قدوم مصالح الأمن وسيارة الإسعاف التي نقلته صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني، لتلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابته في يده بجروح متفاوتة الخطورة، جراء قيامه بكسر زجاج النافذة بيده، كرد فعل على عدم استساغته لانكشاف أمره وضبطه متلبسا بالغش.

وأضافت ذات المصادر، أن التلميذ جرى الاستماع له في محضر رسمي من طرف عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن أكادير، واعترف أثناء التحقيق معه عن كون والدته هي التي تقف وراء تزويده بوسيلة الغش المتطورة، وتم تمتيعه بالسراح المؤقت مع تقديمه يوم غد أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير.

وأشارت ذات المصادر، أن الموقوف يبلغ من العمر 19 سنة، ويتابع دراسته في سلك العلوم الاقتصادية، وسبق له أن درس في التعليم وبالضبط بإعدادية ابن الهيثم التي أجرى بها امتحان الباك صباح اليوم.