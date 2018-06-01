عاجل..حزب العدالة والتنمية يحذر أعضاءه بعد استقالة الداودي ﻿

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء 6 يونيو، عن رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير، الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة

"شوف تيفي"

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء 6 يونيو، عن رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير، الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي الذي تقدم بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية.

وكان بلاغ حزب المصباح، قد أكد عقد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، والذي خُصص لمدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا.

وأشار البلاغ، إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكدت أن مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا، "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".