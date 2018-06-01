عاجل..المصالح الأمنية تحضر بالقوة حنان باكور رئيسة تحرير موقع توفيق بوعشرين ﻿

تم قبل قليل من يومه الأربعاء 6 يونيو، إحضار المصرحة ''حنان باكور'' رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24، إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، حتى تحضر أشغال جلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

"شوف تيفي"

تم قبل قليل من يومه الأربعاء 6 يونيو، إحضار المصرحة "حنان باكور" رئيسة تحرير موقع "اليوم 24، إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، حتى تحضر أشغال جلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المصرحة حنان باكور، وعكس الجلسة الماضية، تم إدخالها من الباب الرئيسي لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مشيرا إلى أن أشغال جلسة المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين، من المنتظر أن تنطلق مباشرة بعد وصول باقي المصرحات.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة المسؤولة عن خلية مكافحة العنف ضد النساء بولاية الرباط، عثرت ، مساء اليوم الأربعاء 6 يونيو، على المصرحة "أمال الهواري" داخل صندوق سيارة في ملكية حنان باكور، مركونة بمرآب أرضي بمنزل الزوجة الثانية للنقيب محمد زيان.