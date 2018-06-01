انفــراد:شقيق الفنان نزار إيديل متورط في جريمة قتل صديقه ببلجيكا وهاشنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شرطة مدينة لييج البلجيكية أوقفت يومه الأربعاء،ابراهيم الشرادي الملقب بالفار، شقيق الفنان المغربي نزار إيديل بعد الاشتباه في تورطه في جريمة قتل صديقه بطعنات غادرة.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن شرطة مدينة لييج البلجيكية أوقفت يومه الأربعاء،ابراهيم الشرادي الملقب بالفار، شقيق الفنان المغربي نزار إيديل بعد الاشتباه في تورطه في جريمة قتل صديقه بطعنات غادرة.

و تحقق الشرطة البلجيكية، مع ابراهيم الشرادي و صديقه بعد اقتيادهما من منزلهما نهار رمضان و ذلك بعد العثور على صديقهما الثالت مدرجا في دمائه بعدما تلقى طعنات غادرة على يد شخصين.

و حسب مصادرنا الخاص، فالضحية شاب مغربي، تلقى طعنات على يد مهاجرين، موضحين أن الجريمة، وقعت بالضبط أمام مخبزة، توجد بحي يعيش به عدد كبير من المهاجرين المغاربة.