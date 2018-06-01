انفــراد:شقيق الفنان نزار إيديل متورط في جريمة قتل صديقه ببلجيكا وهاشنو وقع ﻿

شـــوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن شرطة مدينة لييج البلجيكية أوقفت يومه الأربعاء،ابراهيم الشرادي الملقب بالفار، شقيق الفنان المغربي نزار إيديل بعد الاشتباه في تورطه في جريمة قتل صديقه بطعنات غادرة.
و تحقق الشرطة البلجيكية، مع ابراهيم الشرادي و صديقه بعد اقتيادهما من منزلهما نهار رمضان و ذلك بعد العثور على صديقهما الثالت مدرجا في دمائه بعدما تلقى طعنات غادرة على يد شخصين.
و حسب مصادرنا الخاص، فالضحية شاب مغربي، تلقى طعنات على يد مهاجرين، موضحين أن الجريمة، وقعت بالضبط أمام مخبزة، توجد بحي يعيش به عدد كبير من المهاجرين المغاربة.