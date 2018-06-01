 عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي كوزير غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو على المصرحة حنان باكور | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو على المصرحة حنان باكور

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل حصرية عن ضبط تلميذ يستعين بقلم وعدسة جد متطورين للغش في امتحانات الباكالوريا بأكادير والتحقيق معه يكشف مفاجأة صادمة | مجتمع

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل حصرية عن ضبط تلميذ يستعين بقلم وعدسة جد متطورين للغش في امتحانات

شاهد بالفيديو .. العناصر الوطنية تعود إلى أجواء التداريب | بووز

شاهد بالفيديو .. العناصر الوطنية تعود إلى أجواء التداريب

عاجل..حزب العدالة والتنمية يحذر أعضاءه بعد استقالة الداودي | بوليتيك

عاجل..حزب العدالة والتنمية يحذر أعضاءه بعد استقالة الداودي

عاجل..المصالح الأمنية تحضر بالقوة حنان باكور رئيسة تحرير موقع توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..المصالح الأمنية تحضر بالقوة حنان باكور رئيسة تحرير موقع توفيق بوعشرين

انفــراد:شقيق الفنان نزار إيديل متورط في جريمة قتل صديقه ببلجيكا وهاشنو وقع | ثقافة و فنون

انفــراد:شقيق الفنان نزار إيديل متورط في جريمة قتل صديقه ببلجيكا وهاشنو وقع

عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ شوف تيفي: تصرف الداودي كوزير غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة | بوليتيك

عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي كوزير غير

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي كوزير غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة''

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 22:35 عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ شوف تيفي: تصرف الداودي كوزير غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة | بوليتيك
عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي كوزير غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة''
أكد المصطفى الرميد لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء 6 نونبر، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وافقت بالإجماع على الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي لإعفائه من مهامه كوزير مكلف بالشؤون

''شوف تيفي''

أكد المصطفى الرميد لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء 6 نونبر، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وافقت بالإجماع على الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي لإعفائه من مهامه كوزير مكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وأوضح الرميد أن الأمانة العامة لحزب المصباح، اعتبرت مشاركة لحسن الداودي في وقفة عمالية بالعاصمة الرباط، تصرف غير لائق، مشيرا إلى أن الداودي تابع ردود الفعل، وتأكد له أن الخطوة التي قام بها مرفوضة.

وأبرز الرميد أن الأمانة العامة للحزب، وصفت تقدم الداودي بطلب لإعفائه من مهامه الحكومية بـ "الحكيم"، وشددت على رفضها لأي تصرف مسيء للحزب.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات الفيسبوكية، وقبل تقدم الداودي باستقالته، تناقلت العديد من الفيديوهات التي ظهر بها الوزير المستقيل لحسن الداودي وهو يشارك في وقفة احتجاجية خاصة بعمال شركة سنطرال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصطفى الرميد لحسن الداودي الاستقالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو على المصرحة حنان باكور | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو على المصرحة حنان باكور

عاجل..حزب العدالة والتنمية يحذر أعضاءه بعد استقالة الداودي | بوليتيك

عاجل..حزب العدالة والتنمية يحذر أعضاءه بعد استقالة الداودي

عاجل..المصالح الأمنية تحضر بالقوة حنان باكور رئيسة تحرير موقع توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..المصالح الأمنية تحضر بالقوة حنان باكور رئيسة تحرير موقع توفيق بوعشرين

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو:بعدما خرجوها بالقوة العمومية من منزل زيان بالرباط..شوفو لحظة وصول أمال الهواري إلى استئنافية البيضاء وهاشنو قالت قبل إفادتها في ملف بوعشرين | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

حصري و بالفيديو:بعدما خرجوها بالقوة العمومية من منزل زيان بالرباط..شوفو لحظة وصول أمال الهواري إلى استئنافية البيضاء وهاشنو قالت قبل إفادتها في ملف بوعشرين

حضيو راسكم..بكاميرا خفية سلعة بيريمي كتباع فالأسواق فرمضــان | بــووز

حضيو راسكم..بكاميرا خفية سلعة بيريمي كتباع فالأسواق فرمضــان

تلاميذ الباكالوريا ..بغيناهم يحيدو لينا الفلسفة من الامتحان حيث تكرفصو علينا | بــووز

تلاميذ الباكالوريا ..بغيناهم يحيدو لينا الفلسفة من الامتحان حيث تكرفصو علينا

الوجه الآخر لامتحانات الباكالوريا من قلب سجن عكاشة/شوفو كيفاش كيتقلبو المترشحين /تفتيش جسدي/دروس الدعم/حالات الغش+تصريحات | بــووز

الوجه الآخر لامتحانات الباكالوريا من قلب سجن عكاشة/شوفو كيفاش كيتقلبو المترشحين /تفتيش جسدي/دروس الدعم/حالات الغش+تصريحات

﻿

آخر المستجدات

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو على المصرحة حنان باكور | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو على المصرحة حنان باكور

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل حصرية عن ضبط تلميذ يستعين بقلم وعدسة جد متطورين للغش في امتحانات الباكالوريا بأكادير والتحقيق معه يكشف مفاجأة صادمة | مجتمع

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل حصرية عن ضبط تلميذ يستعين بقلم وعدسة جد متطورين للغش في امتحانات

شاهد بالفيديو .. العناصر الوطنية تعود إلى أجواء التداريب | بووز

شاهد بالفيديو .. العناصر الوطنية تعود إلى أجواء التداريب

عاجل..حزب العدالة والتنمية يحذر أعضاءه بعد استقالة الداودي | بوليتيك

عاجل..حزب العدالة والتنمية يحذر أعضاءه بعد استقالة الداودي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.