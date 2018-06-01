عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي كوزير غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة'' ﻿

أكد المصطفى الرميد لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء 6 نونبر، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وافقت بالإجماع على الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي لإعفائه من مهامه كوزير مكلف بالشؤون

''شوف تيفي''

أكد المصطفى الرميد لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء 6 نونبر، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وافقت بالإجماع على الطلب الذي تقدم به لحسن الداودي لإعفائه من مهامه كوزير مكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وأوضح الرميد أن الأمانة العامة لحزب المصباح، اعتبرت مشاركة لحسن الداودي في وقفة عمالية بالعاصمة الرباط، تصرف غير لائق، مشيرا إلى أن الداودي تابع ردود الفعل، وتأكد له أن الخطوة التي قام بها مرفوضة.

وأبرز الرميد أن الأمانة العامة للحزب، وصفت تقدم الداودي بطلب لإعفائه من مهامه الحكومية بـ "الحكيم"، وشددت على رفضها لأي تصرف مسيء للحزب.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات الفيسبوكية، وقبل تقدم الداودي باستقالته، تناقلت العديد من الفيديوهات التي ظهر بها الوزير المستقيل لحسن الداودي وهو يشارك في وقفة احتجاجية خاصة بعمال شركة سنطرال.