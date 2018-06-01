بلجيكا تنتصر على الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد ﻿

انهزم المنتخب المصري لكرة القدم، قبل قليل، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مباراته الودية أمام منتخب بلجيكا التي أقيمت على أرضية ملعب الملك بودوين في العاصمة البلجيكية.

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انهزم المنتخب المصري لكرة القدم، قبل قليل، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مباراته الودية أمام منتخب بلجيكا التي أقيمت على أرضية ملعب الملك بودوين في العاصمة البلجيكية.

وافتتحت بلجيكا حصة التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب روميلو لوكاكو، وأضاف إدين هازارد الهدف الثاني بعد 11 دقيقة فقط، وفي الشوط الثاني أحرز مروان فيلايني الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وظهر المنتخب المصري محبطا أمام صلابة المنتخب البلجيكي، بحيث لم يستمر صمود الفراعنة لأكثر من 30 دقيقة، ففي الدقيقة 27 راوغ إدين هازارد وسدد من مسافة 22 كرة زاحفة بطيئة أبعدها عصام الحضري بصعوبة بالغة، ليهديها لروميلو لوكاكو الذي تابعها بلمسة واحدة في المرمى، ليعلن عن تقدم فريقه.

ويبدو أن المنتخب المصري سيواجه العديد من المشاكل على مستوى بناء الهجمات وإنهائها في ظل غياب النجم محمد صلاح خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018.