 بالصور.. زين الدين زيدان يداعب كرة القدم رفقة أبناء مسقط رأسه بالجزائر ﻿
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بالصور.. زين الدين زيدان يداعب كرة القدم رفقة أبناء مسقط رأسه بالجزائر

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 22:03 بالصور.. زين الدين زيدان يداعب كرة القدم رفقة أبناء مسقط رأسه بالجزائر | سبور
بالصور.. زين الدين زيدان يداعب كرة القدم رفقة أبناء مسقط رأسه بالجزائر
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، اليوم الاربعاء، صورا لزين الدين زيدان المدرب السابق لفريق ريال مدريد، وهو يداعب كرة القدم مع أبناء مسقط رأسه بالجزائر.

شوف سبور

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، اليوم الاربعاء، صورا لزين الدين زيدان المدرب السابق لفريق ريال مدريد، وهو يداعب كرة القدم مع أبناء مسقط رأسه بالجزائر.

وظهر زين الدين زيدان رفقة شباب منطقة أغبون التي تبعد حوالي 300 كلم شرق مقاطعة بجاية وهو يستمتع في أجواء رياضية بعيدا عن الأضواء وأسئلة الصحافيين التي لحقته منذ التحاقه بالفريق الملكي.

ويذكر أن زين الدين زيدان توج بلقب عصبة الأبطال الأوروبية رفقة الريال للمرة الثالثة على التوالي آخرها أمام نادي ليفربول الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب ريال مدريد زين الدين زيدان أغبون

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