عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان بالرباط+تفاصيل جد خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن فرقة أمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة المسؤولة عن خلية مكافحة العنف ضد النساء بولاية الرباط، انتقلت، مساء اليوم الأربعاء 6 يونيو، إلى منزل الزوجة الثانية للنقيب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن فرقة أمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة المسؤولة عن خلية مكافحة العنف ضد النساء بولاية الرباط، انتقلت، مساء اليوم الأربعاء 6 يونيو، إلى منزل الزوجة الثانية للنقيب محمد زيان، وذلك عقب توصلها بمعطيات، تشير إلى أن "أمال الهواري" المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، تتواجد به.

وأوضح المصدر ذاته، أن زوجة زيان أكدت للعناصر الأمنية، عدم وجود أي شخص بالمنزل، قبل أن يحضر ابنه الذي حاول هو الآخر عرقلة عمل مصالح الأمن.

وأكد ذات المصدر، أن عناصر الفرقة الأمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة، أصرت على تنفيذ الأمر القضائي، حيث تم العثور على "أمال الهواري" مختبأة، أو بالأحرى محتجزة في ظروف لا إنسانية بالصندوق الخلفي لسيارة في ملكية حنان باكور المتواجدة بالمرآب التحت أرضي للمنزل.

وكشف مصدرنا أن "أمال الهواري"، الآن في طريقها لمدينة الدار البيضاء لحضور الجلسة التي ستجرى أطوراها باستئنافية البيضاء.