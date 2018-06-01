 عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان بالرباط+تفاصيل جد خطيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري..الرميد لـ شوف تيفي: تصرف الداودي غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة | بوليتيك

عاجل وحصري..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب

عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان بالرباط+تفاصيل جد خطيرة | بوليتيك

عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية

هام للمغاربة..هذا هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب | مجتمع

هام للمغاربة..هذا هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب

شاهد بالفيديو .. اهداف مباراة مصر وبلجيكا 0-3 / مباراة ودية | بووز

شاهد بالفيديو .. اهداف مباراة مصر وبلجيكا 0-3 / مباراة ودية

ضبط 36 حالة غش في اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ..ومادة الفلسفة في الصدارة. | مجتمع

ضبط 36 حالة غش في اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ..ومادة الفلسفة في الصدارة.

عاجل..بعد مشاركته في وقفة عمال شركة سنطرال: الوزير الداودي يقدم استقالته من الحكومة | بوليتيك

عاجل..بعد مشاركته في وقفة عمال شركة سنطرال: الوزير الداودي يقدم استقالته من الحكومة

المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يندد بالتبعات الصحية الخطيرة للأدوية البيطرية المهربة على لحوم أضاحي العيد ويطالب باتخاذ اليقظة والحذر من استعمالها في تسمين المواشي | بوليتيك

المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يندد بالتبعات الصحية الخطيرة للأدوية البيطرية المهربة على لحوم

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان بالرباط+تفاصيل جد خطيرة

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 22:01 عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان بالرباط+تفاصيل جد خطيرة | بوليتيك
عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان بالرباط+تفاصيل جد خطيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن فرقة أمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة المسؤولة عن خلية مكافحة العنف ضد النساء بولاية الرباط، انتقلت، مساء اليوم الأربعاء 6 يونيو، إلى منزل الزوجة الثانية للنقيب

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن فرقة أمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة المسؤولة عن خلية مكافحة العنف ضد النساء بولاية الرباط، انتقلت، مساء اليوم الأربعاء 6 يونيو، إلى منزل الزوجة الثانية للنقيب محمد زيان، وذلك عقب توصلها بمعطيات، تشير إلى أن "أمال الهواري" المصرحة في ملف توفيق بوعشرين، تتواجد به.

وأوضح المصدر ذاته، أن زوجة زيان أكدت للعناصر الأمنية، عدم وجود أي شخص بالمنزل، قبل أن يحضر ابنه الذي حاول هو الآخر عرقلة عمل مصالح الأمن.

وأكد ذات المصدر، أن عناصر الفرقة الأمنية برئاسة عميدة الشرطة الممتازة، أصرت على تنفيذ الأمر القضائي، حيث تم العثور على "أمال الهواري" مختبأة، أو بالأحرى محتجزة في ظروف لا إنسانية بالصندوق الخلفي لسيارة في ملكية حنان باكور المتواجدة بالمرآب التحت أرضي للمنزل.

وكشف مصدرنا أن "أمال الهواري"، الآن في طريقها لمدينة الدار البيضاء لحضور الجلسة التي ستجرى أطوراها باستئنافية البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي زيان أمال الهواري بوعشرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وحصري..الرميد لـ شوف تيفي: تصرف الداودي غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة | بوليتيك

عاجل وحصري..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة''

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط

عاجل..بعد مشاركته في وقفة عمال شركة سنطرال: الوزير الداودي يقدم استقالته من الحكومة | بوليتيك

عاجل..بعد مشاركته في وقفة عمال شركة سنطرال: الوزير الداودي يقدم استقالته من الحكومة

المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يندد بالتبعات الصحية الخطيرة للأدوية البيطرية المهربة على لحوم أضاحي العيد ويطالب باتخاذ اليقظة والحذر من استعمالها في تسمين المواشي | بوليتيك

المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يندد بالتبعات الصحية الخطيرة للأدوية البيطرية المهربة على لحوم أضاحي العيد ويطالب باتخاذ اليقظة والحذر من استعمالها في تسمين المواشي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:هكذا علق مغاربة على نزول الوزير الداودي للاحتجاج إلى جانب عمال سنطرال | نسولو الناس
منذ 32 دقيقة

بالفيديو:هكذا علق مغاربة على نزول الوزير الداودي للاحتجاج إلى جانب عمال سنطرال

بالفيديو : صدمة كبيرة لأمهات تلاميذ تصدمو بسباب امتحانات الباكالوريا | بــووز

بالفيديو : صدمة كبيرة لأمهات تلاميذ تصدمو بسباب امتحانات الباكالوريا

طــريف و بالفيديو..مشا يْدوز الباك بْـقا مقابل البنات وهاشنو وقع ليه | بــووز

طــريف و بالفيديو..مشا يْدوز الباك بْـقا مقابل البنات وهاشنو وقع ليه

تلاميذ الباك في اليوم الثاني..الامتحان جانا صعيب والحاجة الوحيدة اللي كتبنا هي سميتنا وخا نكونو انشاتاين مغاديش نجحو | بــووز

تلاميذ الباك في اليوم الثاني..الامتحان جانا صعيب والحاجة الوحيدة اللي كتبنا هي سميتنا وخا نكونو انشاتاين مغاديش نجحو

﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري..الرميد لـ شوف تيفي: تصرف الداودي غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

عاجل وحصري..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب

عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان بالرباط+تفاصيل جد خطيرة | بوليتيك

عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.