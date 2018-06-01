هام للمغاربة..هذا هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب ﻿

كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، مرة أخرى،اليوم الأربعاء 6 يونيو، أن رمضان سيبلغ 29 يوما، وعيد الفطر سيكون يوم الجمعة بالإجماع، موضحة أن حسب الحسابات العلمية الفلكية التي قامت بها، تؤكد

''شوف تيفي''

كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، مرة أخرى،اليوم الأربعاء 6 يونيو، أن رمضان سيبلغ 29 يوما، وعيد الفطر سيكون يوم الجمعة بالإجماع، موضحة أن حسب الحسابات العلمية الفلكية التي قامت بها، تؤكد أن يوم الجمعة 15 يونيو، سيكون اليوم الأول في شهر شوال لعام 1439هـ، وأول أيام عيد الفطر بإجماع الدول العربية والإسلامية.

وأوضحت الجمعية في بلاغ، توصلت به ''شوف تيفي''، أن الإقتران المركزي(المحاق المركزي) New moon لـ''قمر شهر شوال''، سيحدث في تمام الساعة 19:43 بالتوقيت العالمي يوم الأربعاء 13 يونيو، وسترصد المملكة المغربية الهلال يوم الخميس 29 رمضان 1439هـ الموافق ل 14 يونيو 2018م، وسوف تتمكن من رؤيته بسهولة بالعين المجردة ، حيث أنه حسب معطيات مدينة الداخلة التي هي أخر مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب عند الساعة 19:51، سيكون عمر الهلال 1 يوما و 16 دقيقة، وزاوية السمث هي 287,95° وارتفاع الهلال 11,03° والاستطالة 14,35°,وسيمكث لمدة 52 دقيقة، وبناءا على كل ما سبق توضيحه فإن أول عيد الفطر السعيد سيكون بإذن الله تعالى يوم الجمعة 15 يونيو 2018 بالمملكة المغربية ومعظم دول العالم الاسلامي.

وأكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أنها لا تقوم بالإعلان عن دخول عيد الفطر، بل تقدم ما تكتشفه علميا فقط، في حين أن المكلف بالإعلان عن ذلك هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.