 ضبط 36 حالة غش في اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ..ومادة الفلسفة في الصدارة. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ شوف تيفي: تصرف الداودي كوزير غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة | بوليتيك

عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي كوزير غير

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب

عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان بالرباط+تفاصيل جد خطيرة | بوليتيك

عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية

هام للمغاربة..هذا هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب | مجتمع

هام للمغاربة..هذا هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب

شاهد بالفيديو .. اهداف مباراة مصر وبلجيكا 0-3 / مباراة ودية | بووز

شاهد بالفيديو .. اهداف مباراة مصر وبلجيكا 0-3 / مباراة ودية

ضبط 36 حالة غش في اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ..ومادة الفلسفة في الصدارة. | مجتمع

ضبط 36 حالة غش في اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ..ومادة الفلسفة في الصدارة.

عاجل..بعد مشاركته في وقفة عمال شركة سنطرال: الوزير الداودي يقدم استقالته من الحكومة | بوليتيك

عاجل..بعد مشاركته في وقفة عمال شركة سنطرال: الوزير الداودي يقدم استقالته من الحكومة

المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يندد بالتبعات الصحية الخطيرة للأدوية البيطرية المهربة على لحوم أضاحي العيد ويطالب باتخاذ اليقظة والحذر من استعمالها في تسمين المواشي | بوليتيك

المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يندد بالتبعات الصحية الخطيرة للأدوية البيطرية المهربة على لحوم

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

ضبط 36 حالة غش في اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ..ومادة الفلسفة في الصدارة.

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 21:48 ضبط 36 حالة غش في اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ..ومادة الفلسفة في الصدارة. | مجتمع
ضبط 36 حالة غش في اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ..ومادة الفلسفة في الصدارة.
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر تربوية، أن حالات الغش التي تم ضبطها في اليوم الثاني ، الأربعاء 06 يونيو 2018، على صعيد مختلف مراكز الامتحان بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بلغت 36 حالة،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر تربوية، أن حالات الغش التي تم ضبطها في اليوم الثاني ، الأربعاء 06 يونيو 2018، على صعيد مختلف مراكز الامتحان بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بلغت 36 حالة، منها 23 حالة في فئة المترشحين الرسميين و13 في فئة المترشحين الأحرار.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه الحالات توزعت بحسب مواد الاختبار ما بين 31 حالة في مادة الفلسفة في شعب العلوم الانسانية (21) والآداب (06) والعلوم التجريبية (04)، و04 حالات في مادة الرياضيات، وحالة واحدة (01) في مادة أصول الفقه.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الوسيلة المستعملة في الغش انقسمت بين هاتف نقال ووثائق غير مشروعة، إذ ضبطت 31 حالة باستعمال الهاتف النقال أو وسيلة إلكترونية، و 05 حالات باستعمال وثائق غير مسموح بها.

و وأضافت ذات المصادر، أن ما ميز اليوم الثاني من هذا الاستحقاق الوطني هو ضبط أحد المترشحين متلبسا في حالة غش، باستعمال قلم متطور ذي صلة مع هاتف خارجي داخل مركز الامتحان، تم توقيفه من قبل المصالح الأمنية وفق ما ينص عليه قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية.

وخلال هذا اليوم، حضر هذا الاستحقاق الوطني 30 ألفا و938 مترشحا(ة) من أصل 34 ألفا و456.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير ضبط حالة غش 36 اليوم الثاني امتحانات الباكالوريا جهة سوس ماسة مادة الفلسفة الصدارة تتبوء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة..هذا هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب | مجتمع

هام للمغاربة..هذا هو أول أيام عيد الفطر بالمغرب

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر | مجتمع

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر

سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب | مجتمع

سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب

عاجل..مرشد سياحي بغا يشعل العافية في راسو بالقرب من مسجد بمدينة مراكش | مجتمع

عاجل..مرشد سياحي بغا يشعل العافية في راسو بالقرب من مسجد بمدينة مراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:هكذا علق مغاربة على نزول الوزير الداودي للاحتجاج إلى جانب عمال سنطرال | نسولو الناس
منذ 41 دقيقة

بالفيديو:هكذا علق مغاربة على نزول الوزير الداودي للاحتجاج إلى جانب عمال سنطرال

بالفيديو : صدمة كبيرة لأمهات تلاميذ تصدمو بسباب امتحانات الباكالوريا | بــووز

بالفيديو : صدمة كبيرة لأمهات تلاميذ تصدمو بسباب امتحانات الباكالوريا

طــريف و بالفيديو..مشا يْدوز الباك بْـقا مقابل البنات وهاشنو وقع ليه | بــووز

طــريف و بالفيديو..مشا يْدوز الباك بْـقا مقابل البنات وهاشنو وقع ليه

تلاميذ الباك في اليوم الثاني..الامتحان جانا صعيب والحاجة الوحيدة اللي كتبنا هي سميتنا وخا نكونو انشاتاين مغاديش نجحو | بــووز

تلاميذ الباك في اليوم الثاني..الامتحان جانا صعيب والحاجة الوحيدة اللي كتبنا هي سميتنا وخا نكونو انشاتاين مغاديش نجحو

﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ شوف تيفي: تصرف الداودي كوزير غير لائق..ووافقنا بالإجماع على استقالته من الحكومة | بوليتيك
منذ 20 دقيقة

عاجل وحصري في أول رد على استقالة الداودي..الرميد لـ ''شوف تيفي'': ''تصرف الداودي كوزير غير

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالرباط

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

خطير.. مسجون شرمل موظف بسجن عكاشة بالبيضاء قبل آذان المغرب

عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية للمحامي زيان بالرباط+تفاصيل جد خطيرة | بوليتيك

عاجل..فرقة أمنية تعثر على مصرحة في ملف توفيق بوعشرين مختبأة بسيارة داخل منزل الزوجة الثانية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.