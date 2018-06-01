ضبط 36 حالة غش في اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ..ومادة الفلسفة في الصدارة. ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر تربوية، أن حالات الغش التي تم ضبطها في اليوم الثاني ، الأربعاء 06 يونيو 2018، على صعيد مختلف مراكز الامتحان بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بلغت 36 حالة،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر تربوية، أن حالات الغش التي تم ضبطها في اليوم الثاني ، الأربعاء 06 يونيو 2018، على صعيد مختلف مراكز الامتحان بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بلغت 36 حالة، منها 23 حالة في فئة المترشحين الرسميين و13 في فئة المترشحين الأحرار.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه الحالات توزعت بحسب مواد الاختبار ما بين 31 حالة في مادة الفلسفة في شعب العلوم الانسانية (21) والآداب (06) والعلوم التجريبية (04)، و04 حالات في مادة الرياضيات، وحالة واحدة (01) في مادة أصول الفقه.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الوسيلة المستعملة في الغش انقسمت بين هاتف نقال ووثائق غير مشروعة، إذ ضبطت 31 حالة باستعمال الهاتف النقال أو وسيلة إلكترونية، و 05 حالات باستعمال وثائق غير مسموح بها.

و وأضافت ذات المصادر، أن ما ميز اليوم الثاني من هذا الاستحقاق الوطني هو ضبط أحد المترشحين متلبسا في حالة غش، باستعمال قلم متطور ذي صلة مع هاتف خارجي داخل مركز الامتحان، تم توقيفه من قبل المصالح الأمنية وفق ما ينص عليه قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية.

وخلال هذا اليوم، حضر هذا الاستحقاق الوطني 30 ألفا و938 مترشحا(ة) من أصل 34 ألفا و456.