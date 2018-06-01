 الناطق الرسمي لحسنية أكادير يؤكد لـ ''شوف تيفي'' أن ''بديع أووك'' مازال ضمن صفوف الحسنية وكل ما يروج مجرد إشاعات ﻿
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الناطق الرسمي لحسنية أكادير يؤكد لـ ''شوف تيفي'' أن ''بديع أووك'' مازال ضمن صفوف الحسنية وكل ما يروج مجرد إشاعات

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 21:44 الناطق الرسمي لحسنية أكادير يؤكد لـ شوف تيفي أن بديع أووك مازال ضمن صفوف الحسنية وكل ما يروج مجرد إشاعات | سبور
الناطق الرسمي لحسنية أكادير يؤكد لـ ''شوف تيفي'' أن ''بديع أووك'' مازال ضمن صفوف الحسنية وكل ما يروج مجرد إشاعات
نفى الناطق الرسمي لفريق حسنية أكادير ''أحمد أيت علا''، كل الشائعات التي يتم تداولها بشأن انتقال اللاعب ''بديع أووك'' لفريق الوداد البيضاوي، بعقد لمدة ثلاث مواسم بقيمة مالية تقدر بـ 600 مليون.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

نفى الناطق الرسمي لفريق حسنية أكادير ''أحمد أيت علا''، كل الشائعات التي يتم تداولها بشأن انتقال اللاعب ''بديع أووك'' لفريق الوداد البيضاوي، بعقد لمدة ثلاث مواسم بقيمة مالية تقدر بـ 600 مليون.

ووفق اتصال هاتفي لقناة ''شوف تيفي'' مع المسؤول عن التواصل داخل فريق الحسنية، فقد أكد أن ''بديع أووك'' لا يزال محسوبا ضمن تشكيلة النادي ولم ينتقل لأي وجهة أخرى، وكل ما روج له بمجموعة من المنابر الإعلامية والصفحات الفيسبوكية لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد ادعاءات كاذبة.

وأوضح الناطق الرسمي في حديثه لقناة ''شوف تيفي''، أن الحسنية بالفعل توصلت بثلاثة عروض تخص اللاعب، ويتعلق الأمر بكل من الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي والجيش الملكي، وهم الذين دخلوا في مفاوضات مع الفريق بشأن ضم أووك لصفوفهم، إلا أن التعاقد لم يتم لحدود اللحظة مع أي منهم ولو مبدئيا.

وأضاف ''أيت علا'' لـ''شوف تيفي''، أن إدارة الحسنية ستعلن عن أي مستجد بخصوص هذه القضية، التي كثر القيل والقال حولها، مجددا تأكيده مرة أخرى أن أووك مازال يربطه بحسنية أكادير عقد ساري المفعول.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير الناطق الرسمي حسنية أكادير ينفي انتقال بديع أووك باقي ضمن صفوف الفريق الوداد

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