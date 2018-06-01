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عاجل..بعد مشاركته في وقفة عمال شركة سنطرال: الوزير الداودي يقدم استقالته من الحكومة

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 21:41 عاجل..بعد مشاركته في وقفة عمال شركة سنطرال: الوزير الداودي يقدم استقالته من الحكومة | بوليتيك
عاجل..بعد مشاركته في وقفة عمال شركة سنطرال: الوزير الداودي يقدم استقالته من الحكومة
أعلن موقع حزب العدالة والتنمية، قبل قليل من يومه الأربعاء، تقدم لحسن الداودي بطلب لإعفائه من مهامه الوزارية بحكومة سعد الدين العثماني، وذلك على خلفية مشاركته في وقفة عمالية، أمس الثلاثاء.

"شوف تيفي"

أعلن موقع حزب العدالة والتنمية، قبل قليل من يومه الأربعاء، تقدم لحسن الداودي بطلب لإعفائه من مهامه الوزارية بحكومة سعد الدين العثماني، وذلك على خلفية مشاركته في وقفة عمالية، أمس الثلاثاء.

وأوضح الموقع أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقدت يوم الأربعاء 21 رمضان المكرم 1439هـ/ الموافق ل 06 يونيو 2018 اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، وقد خصص الاجتماع لمدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا.

 وأشار الموقع إلى أنه بعد استعراض الأمانة العامة لمختلف المعطيات ذات الصلة وتداول أعضائها في الموضوع، فإنها أكدت أن مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب، وهي تقدر تحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية.

وأكدت الأمانة العامة للحزب رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي.

 

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