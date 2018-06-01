المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يندد بالتبعات الصحية الخطيرة للأدوية البيطرية المهربة على لحوم أضاحي العيد ويطالب باتخاذ اليقظة والحذر من استعمالها في تسمين المواشي ﻿

ندد المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بالتبعات الخطيرة التي تترتب عن استعمال بعض مربي المواشي والمتاجرين بالأغنام لأدوية بيطرية مهربة، وذلك بهدف تسمين أضاحي عيد الأضحى، وما ينتج عن هذه الأفعال من

شوف تيفي:

ندد المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بالتبعات الخطيرة التي تترتب عن استعمال بعض مربي المواشي والمتاجرين بالأغنام لأدوية بيطرية مهربة، وذلك بهدف تسمين أضاحي عيد الأضحى، وما ينتج عن هذه الأفعال من تعفنات للحوم الأضاحي.

وأوضح المجلس في بلاغ توضيحي له تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن المواد البيطرية والأدوية التي يستعين بها الفلاحون من المتاجرين والمربين للمواشي في تسمين الأغنام أصبحت بشكل تقريبي غير متوفرة بالصيدليات، وذلك نتيجة لكون البياطرة باتوا يقدمون على وصف وبيع الأدوية، في ترسيخ لمفارقة قانونية غير سليمة، الأمر الذي يضر بتنافسية الصيادلة الذين أصبحوا يحققون أرقاما ومعاملات مالية جد بخسة بالنسبة لهذه الأدوية البيطرية، وأضحت غير متوفرة وهو ما يمكن التأكد منه عند الموزعين والمزودين الذين يمونون 11 ألف صيدلاني مغربي، إذ تتوفر بشكل كثيف فقط بالأسواق الأسبوعية، والتي تعرض فيها للبيع، وتكون إما مهربة أو مزيفة وتتضمن المنتوجات ذات الاستعمال البيطري من مضادات الالتهاب والمحفزات العضلية.

وأضاف ذات البلاغ أن هذه المواد تسببت السنة الفارطة في التغييرات التي طرأت على عدد من لحوم الأضاحي وأدت لتعفنها حسب ما خلص له المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف ب "أونسا" التي أعلن عنها في اجتماع فاتح يونيو 2018 المنعقد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والذي أكد أن إقدام بعض المربين والأشخاص الذين يتاجرون في بيع الأغنام، الاعتماد على تغذية غير مناسبة، تتمثل في مخلفات وفضلات الدجاج، إلى جانب استعمال بعض الأدوية، خاصة منها مضادات الالتهاب ذات الاستعمال البيطري، والمواد المحفزة للبناء العضلي، وكذا حبوب منع الحمل، كما أن ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها بلادنا خلال تلك الفترة من السنة الفارطة، إضافة إلى ظروف وشروط تخزين اللحوم غير الملائمة، ساهمت بدورها في تفاقم الوضع وترتّب عنها تعفن لحوم أضاحي العيد وفق تقرير "اونسا".

وفي ختام بلاغهم دق أعضاء مكتب المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ناقوس الخطر من الوضعية التي تهدد لحوم الأضاحي والتبعات الصحية الخطيرة التي تترتب عن استخدام الأدوية البيطرية في تعليف وتسمين المواشي، مطالبين بضرورة ضبط مسارات ومسالك هذه الأدوية والتحكم فيها وفقا للضوابط القانونية، مع ضرورة توخي الصيادلة للحذر ومضاعفة اليقظة والعمل على توعية وتحسيس مربيي الماشية لتفادي كل فعل غير سليم يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة وضارة بصحة المواطنين، كما هو الحال بالنسبة للأوراش الصحية الناجحة التي انخرط فيها الصيادلة بمختلف الصيدليات والتي تهم المغاربة تبعا لما هو معمول به في ورش التخطيط العائلي الذي لا يمكنهم فيه أن يتحملوا تحت أي ظرف وفي ظل أية حالة، تبعات سوء استعمال حبوب منع الحمل الفموية، خاصة وأنه يتم صرفها بشكل عام بالوحدة الواحدة وليس بكميات كبيرة.

يشار إلى أن، هذا البلاغ يأتي بعد إصدار المجلس الوطني لهيئة الصيادلة لبلاغ مؤخرا وذلك لرفع اللبس والإجابة عن بعض الجوانب الغامضة في إشكالية تعفن لحوم أضاحي العيد التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية تزامنا وعيد الأضحى، والتي خلفت مجموعة من الردود المتباينة.