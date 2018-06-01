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خاص: هذا هو النادي الإماراتي الذي يريد خطف الحداد من الوداد

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 20:43 خاص: هذا هو النادي الإماراتي الذي يريد خطف الحداد من الوداد | سبور
خاص: هذا هو النادي الإماراتي الذي يريد خطف الحداد من الوداد
بات لاعب فريق الوداد الرياضي إسماعيل الحداد قريبا من مغادرة الفريق الأحمر نحو الدوري الإماراتي.

 شوف تيفي:

بات لاعب فريق الوداد الرياضي إسماعيل الحداد قريبا من مغادرة الفريق الأحمر نحو الدوري الإماراتي.

وفي الوقت الذي تناسلت فيه مجموعة من الأخبار تؤكد رغبة نادي العين الإماراتي في الظفر بخدمات اللاعب، فإن مصادر مطلعة كشف ل"شوف تيفي" أن النادي الذي يريد التعاقد مع الحداد هو اتحاد كلباء الإماراتي وليس العين.

وقالت المصادر ذاتها، إن مسؤولي اتحاد كلباء تقدموا بعرض رسمي لإدارة الوداد من أجل التعاقد مع اللاعب، مبرزة في السياق نفسه أن رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصري، أعطى موافقته المبدئية لبيع عقد الحداد في انتظار التوافق خلال الأيام القليلة القادمة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحداد لاعب وداد الناصري اتحاد كلباء امارات

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