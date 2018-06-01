عاجل: توقيف أمال الهواري في منزل ابن النقيب زيان لأجل تقديمها الى العدالة على اثر قضية بوعشرين ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر جد مطلعة أنه تم ايقاف أمال الهواري قبل قليل من يومه الأربعاء 6 يونيو 2018، على خلفية علاقتها بتوفيق بوعشرين المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر .

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر جد مطلعة أنه تم ايقاف أمال الهواري قبل قليل من يومه الأربعاء 6 يونيو 2018، على خلفية علاقتها بتوفيق بوعشرين المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر .

وأضافت مصادنا أن توقيف أمال الهواوي المحسوبة على حزب البيجيدي تم في منزل ابن النقيب محمد زيان محامي بوعشرين بالرباط من طرف الشرطة القضائية ، وأردفت مصادنا أن فور وصول رجال الشرطة الى منزل ابن زيان حاولت الممتنعة المذكورة الفرار قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من القبض عليها في "كوفر السيارة " بمرأب المنزل (كراج).

وسبق وقالت أمال الهواري إن بوعشرين بدأ يقبلها بدون رغبتها وحاولت إقناعه الكف عن ذلك دون جدوى، حيث جرها نحوه مطمئنا إياها أن المقر فارغ وأن لا أحد سيكتشف أمرهما، حسب قولها المضمن في محاضر الفرقة الوطنية وفي فيديو يوثق لأقوالها من المنتظر أن يعرض عليها مساء يومه الأربعاء بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.