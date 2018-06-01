الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط ﻿

مباشرة بعد تداول العديد من الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بـ ''الفيسبوك''، والتي توثق لمشاركة لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في وقفة

''شوف تيفي''

مباشرة بعد تداول العديد من الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بـ ''الفيسبوك''، والتي توثق لمشاركة لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في وقفة عمالية بالعاصمة الرباط، أكد نشطاء أن مشاركة الوزير الذي يعتبر من بين أهم أعضاء المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، ورطته، وتسببت في توريط عمال شركة ''سنطرال دانون'' الذين وجدوا أنفسهم وسط عاصفة الانتقاذات الموجهة من بعض الفيسبوكيين المغاربة.

وأوضح النشطاء الفيسبوكيون في تفاعلهم مع هشتاغ ''خليه يرتاح''، على أن عمال شركة ''سنطرال دانون''، كانوا ضحية خرجة ''الوزير الداودي''، لأنه حاول استغلالهم للمطالبة بإيقاف المقاطعة التي شملت منتوجات ''الحليب'' التابعة للشركة المذكورة.

وأبرز النشطاء أن الوزير ''الداودي''، كان عليه تجنب المشاركة في هذه الوقفة التي جعلته هدفا للرافضين لخرجاته الأخيرة، مؤكدين أنه تسبب في جعل عمال شركة سنطرال محطة سخرية ''الفيسبوكيين'' والصفحات الفيسبوكية.