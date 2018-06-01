 الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط | بوليتيك

الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم بفندق وسط العاصمة لندن | دولي

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم بفندق وسط العاصمة لندن

فضيحة..فقيه بوكوص كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول | حوادث و حقوق

فضيحة..فقيه ''بوكوص'' كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر | مجتمع

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر

بث مباشر : بلجيكا - مصر | بووز

بث مباشر : بلجيكا - مصر

سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب | مجتمع

سرقة خروف بتزنيت تكلف شخصا سنة من حريته في حكم غريب

عاجل..مرشد سياحي بغا يشعل العافية في راسو بالقرب من مسجد بمدينة مراكش | مجتمع

عاجل..مرشد سياحي بغا يشعل العافية في راسو بالقرب من مسجد بمدينة مراكش

توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية | مجتمع

توقيف أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير عن العمل بسبب كتابات فيسبوكية ومقالات صحفية

عاجل وبالفيديو..مغربي قتلوه قبل لحظات ببلجيكا بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مغربي قتلوه قبل لحظات ببلجيكا بطريقة بشعة

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 18:12 الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط | بوليتيك
الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط
مباشرة بعد تداول العديد من الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بـ ''الفيسبوك''، والتي توثق لمشاركة لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في وقفة

''شوف تيفي''

مباشرة بعد تداول العديد من الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بـ ''الفيسبوك''، والتي توثق لمشاركة لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في وقفة عمالية بالعاصمة الرباط، أكد نشطاء أن مشاركة الوزير الذي يعتبر من بين أهم أعضاء المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، ورطته، وتسببت في توريط عمال شركة ''سنطرال دانون'' الذين وجدوا أنفسهم وسط عاصفة الانتقاذات الموجهة من بعض الفيسبوكيين المغاربة.

وأوضح النشطاء الفيسبوكيون في تفاعلهم مع هشتاغ ''خليه يرتاح''، على أن عمال شركة ''سنطرال دانون''، كانوا ضحية خرجة ''الوزير الداودي''، لأنه حاول استغلالهم للمطالبة بإيقاف المقاطعة التي شملت منتوجات ''الحليب'' التابعة للشركة المذكورة.

وأبرز النشطاء أن الوزير ''الداودي''، كان عليه تجنب المشاركة في هذه الوقفة التي جعلته هدفا للرافضين لخرجاته الأخيرة، مؤكدين أنه تسبب في جعل عمال شركة سنطرال محطة سخرية ''الفيسبوكيين'' والصفحات الفيسبوكية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شركة سنطرال المقاطعة الفيسبوك الرباط خليه يرتاح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت | بوليتيك

وزارة الصحة تطيح بمدير مستشفى محمد السادس بمدينة تاوريرت

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في مظاهرة عمال سنطرال+صورة | بوليتيك

عاجل.. العثماني يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا بمقر البيجيدي بعد مشاركة الوزير لحسن الداودي في مظاهرة عمال ''سنطرال''+صورة

تنفيذا للتعليمات الملكية تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018 | بوليتيك

تنفيذا للتعليمات الملكية تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018

نايضة بيناتهم ..العثماني يُنبه الداودي بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال سنطرال ضد المقاطعة أمام البرلمان | بوليتيك

نايضة بيناتهم ..العثماني يُنبه الداودي بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال سنطرال ضد المقاطعة أمام البرلمان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...فايسبوكيون فضحوا بنكيران | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

بالفيديو...فايسبوكيون فضحوا بنكيران

تقنية في برنامج ماستر شاف تفجرها في وجه البرنامج بتسجيلات صوتية..خدمت معاهم و معطاونيش فلوسي وهاشنو وقع منين هضرت على حقي | بــووز

تقنية في برنامج ماستر شاف تفجرها في وجه البرنامج بتسجيلات صوتية..خدمت معاهم و معطاونيش فلوسي وهاشنو وقع منين هضرت على حقي

بالفيديو:لمُوت ديال الضحك مع تلميذ فالباك حصلوه كينقل كْـــلا النقلة وهاشنو دار الأستاذ | بــووز

بالفيديو:لمُوت ديال الضحك مع تلميذ فالباك حصلوه كينقل كْـــلا النقلة وهاشنو دار الأستاذ

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤلمة اللي مي عزيزة بالدموع..أم كانت جميلة و تشردت بعد وفاة زوجها و تحولت لـسْعاية فكازا | فطور مع ولاد الشعب

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤلمة اللي ''مي'' عزيزة بالدموع..أم كانت جميلة و تشردت بعد وفاة زوجها و تحولت لـ''سْعاية'' فكازا

﻿

آخر المستجدات

الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط | بوليتيك
منذ 52 دقيقة

الداودي ورط نفسه وورط عمال شركة سنطرال اللي شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالرباط

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم بفندق وسط العاصمة لندن | دولي

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم بفندق وسط العاصمة لندن

فضيحة..فقيه بوكوص كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول | حوادث و حقوق

فضيحة..فقيه ''بوكوص'' كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر | مجتمع

بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.