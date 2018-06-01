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حصري...حسنية أكادير يتعاقد مع لاعبين من رجاء بني ملال

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 18:07 حصري...حسنية أكادير يتعاقد مع لاعبين من رجاء بني ملال | سبور
حصري...حسنية أكادير يتعاقد مع لاعبين من رجاء بني ملال
كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعاقد فريق حسنية أكادير مع لاعبين قادمين من فريق رجاء بني ملال الممارس بالدرجة الثانية من البطولة الوطنية الإحترافية، في صفقة انتقال حرة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعاقد فريق حسنية أكادير مع لاعبين قادمين من فريق رجاء بني ملال الممارس بالدرجة الثانية من البطولة الوطنية الإحترافية، في صفقة انتقال حرة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الأمر يتعلق بكل من المدافع ''نوفل زنان'' والمهاجم ''إدريس بناني'' اللذان كانا ضمن تشكيلة رجاء بني ملال خلال الموسم الفارط.
وأضافت ذات المصادر، أن زنان المزداد سنة 1995 وقع عقد لمدة ثلاثة مواسم، فيما وقع زميله بناني ذو 26 ربيعا عقدا لمدة موسمين.

ويأتي توقيع اللاعبين في إطار بحث الفريق السوسي عن تعزيز صفوفه بأسماء شابة بإمكانها أن تعطي للنادي إضافة نوعية، خاصة في بعض المواقع الحساسة التي تعاني فيها الحسنية من نقص، وذلك إثر مغادرة عدد من الأسماء المرموقة لكتيبة المدرب ''كاموندي''، وأبرزها اللاعب بديع أووك القريب من حسم انتقاله لأحد الأندية المغربية الكبرى، خاصة الرجاء والوداد والجيش، الذين دخلوا في مفاوضات رسمية معه منذ أيام.

وبهذا التعاقد مع كل من '' نوفل زنان'' و إدريس بناني'' يكون حسنية أكادير قد أبرم الصفقة الرابعة خلال هذا الميركاتو الصيفي، وذلك بعد التعاقد خلال الأسبوع الماضي مع كل من عبد الحكيم ياسين'' القادم من نادي سريع واد زام، والذي يشغل مركز مدافع أيمن و ''زهير الشاوش'' من فريق رجاء بني ملال ، فيما غادر الفريق كريستيانو سانطوس .

 

‫شوف تيفي

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