فضيحة..فقيه ''بوكوص'' كيدير الرقية الشرعية دار صور وفيديوهات إباحية لعشيقتو المتزوجة بأيت ملول ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، أمس الثلاثاء، من إيقاف فقيه، يعمل في مجال الرقية الشرعية، وذلك عقب تقدم زوج بشكاية، يتهم فيها زوجته بربط علاقة جنسية مع هذا الفقيه المعروف بوسامته.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، أمس الثلاثاء، من إيقاف فقيه، يعمل في مجال الرقية الشرعية، وذلك عقب تقدم زوج بشكاية، يتهم فيها زوجته بربط علاقة جنسية مع هذا الفقيه المعروف بوسامته.

وحسب مصادر محلية فإن زوجا يعمل كصياد، عثر على صور حميمية وفيديوهات إباحية وفاضحة لزوجته بهاتفها النقال رفقة شاب وسيم، ليسارع إلى التقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية، اتهم فيها والدة طفليه بالفساد والخيانة الزوجية، ليتم فتح تحقيق مكن من التعرف على هوية الفقيه المنحدر من إقليم الفقيه بنصالح.

وأشارت المصادر ذاتها أن الزوجة خلال التحقيق معها، أكدت استغلالها لغياب زوجها لأيام طويلة، للاختلاء بعشيقها على فراش الزوجية، واعترفت بتبادلهما للصور عبر تطبيق الواتساب، وموقع ''فيسبوك''.

وأكدت ذات المصادر أن ''الراقي'' تورط كذلك في ممارسة الجنس مع زبوناته بالعنف، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمه أمام النيابة العامة بإنزكان بعد انتهاء التحقيق معه.