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بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 17:55 بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر | مجتمع
بالفيديو والصور.. وأخيرا: عودة مغاربة مهاجرين بطريقة غير شرعية بليبيا إلى أرض الوطن قبل عيد الفطر
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس ، أمس الثلاثاء، عن مغادرة مهاجرين مغاربة غير شرعيين لدولة ليبيا، في اتجاه المغرب، وذلك بعد الاستجابة للطلبات المقدمة من أسرهم.

''شوف تيفي''

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس ، أمس الثلاثاء، عن مغادرة مهاجرين مغاربة غير شرعيين لدولة ليبيا، في اتجاه المغرب، وذلك بعد الاستجابة للطلبات المقدمة من أسرهم.

وأوضح الجهاز الليبي أنه وبناء على طلب أهالي المهاجرين غير الشرعيين من المغرب، تم أمس الثلاثاء، إعادة 14 مهاجرا مغربيا إلى بلادهم عبر مطار امعيتيقه الدولي مروراً بمطار مطار تونس قرطاج الدولي وصولاً إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء ضمن المجموعة الأولى من المهاجرين المغاربة من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة و التي ستستمر تباعاً من يوم أمس الثلاثاء 5 يونيو إلى يوم السبت القادم.
وأوضح الجهاز أن المجموعة الأولى مكونة من هؤلاء المغاربة:
1 _مصطفى عموري. 2 _نورالدين حسو. 3 _الحسين أمسدل.
4 _المهدي سملالا. 5 _محمد البراقدي. 6 _عمار بوقطيب.
7 _وروس حوسي. 8 _سعيد الحمامي. 9 _بشرى عمار.
10 _فاطمة حبيبي .11 _هدى البورفي. 12 رغدة الجبلي.
13 _سعاد فرتاجي. 14 _أيوب أزمور.

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المغرب شوف تيفي المغاربة ليبيا جهاز الهجرة مطار محمد الخامس تونس

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