بعد رحيله عن ريال مدريد .. زيدان بفرنسا ﻿

عاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق إلى فرنسا، عقب تقديم استقالته من تدريب النادي الملكي الأسبوع المنصرم.

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عاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق إلى فرنسا، عقب تقديم استقالته من تدريب النادي الملكي الأسبوع المنصرم.

ونشر زيدان عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام صورة تجمعه بأبنائه إنزو ولوكا وابن أخيه إدريس وبعض من أصدقائه، بالإضافة إلى ماكسيم لوبيز لاعب مارسيليا، وهم يخوضون مباراة بالمجمع الرياضي الذي يحمل اسمه Z5

وكانت تقارير فرنسية ، قد كشفت في وقت سابق أن المدرب زيدان بات قريبا من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

تجدر الإشارة، إلى أن زيدان أعلن عن رحيله من الميرينغي دون سابق إنذار، بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.